Rescataron 110 aves silvestres: hay tres detenidos de Albardón y Caucete

Los procedimientos se realizaron en respuesta a denuncias anónimas sobre la comercialización de aves en cautiverio en los domicilios. La policía mantuvo comunicación con los juzgados de paz departamentales, que dispusieron el secuestro de las aves por infracción al art 206 de la ley 941-R.

Los allanamientos en Albardón y Caucete

El primer procedimiento ocurrió sobre calle Tucumán y calle Amarfil, departamento albardón. Una vez construido personal rural en el lugar entrevistan al sr Rojas Ángel Clemente, de 31 años de edad, con domicilio en el lugar quien enterado del porque de la presencia policial hace ingresar a los mismos siendo positivo el secuestro de aves autóctonas.

En segundo domicilio de calle Aberastain, La Cañada, mismo departamento, procede a la entrevista del propietario del domicilio siendo el Sr. Ferreira Carlos Rodolfo, de 75 años de edad, con domicilio en el lugar, siendo también positivo el secuestro de aves en cautiverio.

El tercer procedimiento se llevó a cabo sobre ruta nacional 20 con dirección a San Juan capital personal policial procede a intentar la detención de un vehículo donde el mismo se da la fuga en las cercanías de calle caico procedieron a detener la marcha del vehículo y a entrevistar al conductor manifestando llamarse Berroca Cristian David de 41 años con domicilio en el departamento Caucete como si también le solicitaron que abriera el baúl del vehículo observando en el interior dentro de una caja de cartón transportaba siete aves de la especie logros amazónicos, siendo este último reincidente en el mismo delito.