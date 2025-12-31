"
Cuál es el estado de las rutas nacionales en San Juan tras la lluvia

Vialidad Nacional informó el parte de este miércoles, último día del 2025, de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan, luego de la lluvia.

Debido a las intensas lluvias registradas en la región, varias rutas del departamento de Jáchal y zonas aledañas presentan condiciones de circulación comprometidas.

A continuación, se detalla el estado actual:

- Ruta Nacional 40 (tramo San Juan – Jáchal): Transitable con precaución. Se registran lluvias en la zona. Badenes con arrastre y en algunos sectores banquinas erosionadas.

- Ruta Nacional 150 (tramo Huaco – Baldecito): Transitable con MÁXIMA precaución.

- Ruta Nacional 40 Norte (tramo Huaco – límite con La Rioja): Transitable con mucha precaución. BADENES CON ARRASTRE.

- Ruta Nacional 150 (tramo Jáchal – Rodeo): Transitable con mucha precaución.

- Ruta Provincial 149 (tramo Bella Vista – Tocota): Intransitable.

- RN 149- Iglesia: transitable con MÁXIMA PRECAUCION.

- RN 149: Transitable con MÁXIMA precaución.

- RN 40 sur San Juan- Mendoza: transitable con precaución.

- RN 20 San Juan - San Luis: transitable.

- RN 141 San Juan -La Rioja: Transitable con MÁXIMA precaución.

- RN 153 Sarmiento: Transitable con MÁXIMA precaución.

Recomendaciones

Se recomienda no circular durante la noche por las rutas mencionadas, ya que las lluvias podrían provocar crecidas repentinas difíciles de visualizar en la oscuridad.

Se solicita a la población extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos innecesarios hasta que mejoren las condiciones climáticas.

