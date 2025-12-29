Oficializaron el número que usará Colapinto en la temporada 2026

La confirmación llegó a través de la cuenta oficial de la F1, que publicó en Instagram el listado completo de dorsales que utilizarán los pilotos durante la temporada 2026.

En el posteo, la categoría puso especial énfasis en los representantes hispanos, entre ellos el argentino, lo que generó una ola inmediata de reacciones. Miles de fanáticos dejaron mensajes de apoyo y orgullo para Colapinto, a pocas semanas del inicio de la pretemporada.

El dorsal 43 no es un número elegido al azar ni una simple formalidad reglamentaria. Para Franco, representa una continuidad que atraviesa toda su historia deportiva y personal. Desde sus primeras experiencias en el automovilismo formativo hasta su llegada a la máxima categoría, ese número estuvo presente como una marca distintiva. Incluso su padre, Aníbal Colapinto, mantuvo un fuerte vínculo con el 43 a lo largo de su propia trayectoria, lo que refuerza el valor simbólico que tiene para la familia.

El significado del número 43 para Colapinto

La última gran aparición del número ocurrió en uno de los momentos más importantes de la carrera del argentino: el anuncio oficial de su titularidad en Alpine para 2026. La confirmación se realizó el 7 de noviembre de 2025, una fecha que rápidamente llamó la atención de los fanáticos más atentos. Al sumar el día, el mes y el año (7/11/25), el resultado da 43, exactamente el dorsal de Colapinto.

Horas antes de la confirmación, el equipo francés había publicado una placa enigmática con la pregunta “¿Ya hicieron los cálculos?”, lo que desató todo tipo de especulaciones en redes sociales. La coincidencia no terminó ahí: el anuncio definitivo se realizó a las 10:43, combinando el número de su compañero de equipo, Pierre Gasly (10), con el de Franco. Un guiño que fue celebrado por los seguidores y que reforzó la mística alrededor del dorsal.

Más allá de los símbolos, lo concreto es que Colapinto afrontará un 2026 clave dentro de la Fórmula 1. El nuevo reglamento técnico modificará de manera profunda el concepto de los autos, con cambios aerodinámicos, nuevas unidades de potencia y una filosofía orientada a mejorar el espectáculo y la competitividad. Alpine apostó fuerte por este nuevo ciclo y confía en que la dupla Gasly–Colapinto pueda consolidarse como una de las más sólidas de la zona media de la parrilla.

El argentino, que ya dejó muestras de su talento en sus participaciones previas, tendrá ahora la oportunidad de desarrollar el auto desde el inicio, trabajar de manera constante con los ingenieros y ganar experiencia carrera tras carrera. En ese proceso, mantener un número que lo identifica también funciona como anclaje emocional en medio de un entorno de máxima exigencia.

Días atrás, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) también había dado a conocer el listado oficial de dorsales para la temporada 2026. Entre las novedades se destacó la incorporación de Arvid Lindblad, quien correrá en Racing Bulls con el número 41. Además, se confirmó el regreso de Checo Pérez al uso del dorsal 11 y que Valtteri Bottas competirá con el 77 en el nuevo proyecto de Cadillac.