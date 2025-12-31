"
Rivadavia inauguró la primera parada de colectivos climatizada

Con aire acondicionado y pantalla informativa, Rivadavia avanza con un plan de 6 paradas modernas que mejoran la experiencia de los usuarios del colectivo.

La gestión del intendente Sergio Miodowsky dio un nuevo paso en materia de infraestructura y servicios urbanos con la puesta en funcionamiento de la primera parada de colectivos inteligente de Rivadavia, una obra inédita para el departamento que mejora de manera directa la experiencia diaria de los usuarios del transporte público.

Se trata de una parada completamente cerrada, diseñada como una “pecera” moderna, con cerramiento total en blindex, puerta corrediza, iluminación interior y exterior, banco para espera, pantalla informativa, y sistema de aire acondicionado frío-calor, permitiendo resguardar a los vecinos tanto de las altas temperaturas del verano como del frío durante el invierno.

Esta primera parada está instalada en Plaza Madre Universal y forma parte de un plan integral que contempla la construcción de seis paradas inteligentes en distintos puntos estratégicos del departamento, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, brindar mayor comodidad y avanzar hacia una Rivadavia más moderna e inclusiva.

El jefe comunal destacó que esta iniciativa responde a una mirada estratégica, enfocada en poner al vecino en el centro de las políticas públicas, apostando a obras innovadoras que impactan en la vida cotidiana y jerarquizan el espacio urbano.

Las próximas paradas estarán ubicadas en:

• Universidad Nacional de San Juan, en inmediaciones del semáforo principal.

• Avenida Ignacio de la Roza y Meglioli, frente a complejo de departamentos.

• Avenida Ignacio de la Roza, a la altura de la Universidad Católica de Cuyo.

• Calle Rastreador Calívar, antes de llegar a Avenida Libertador, frente al Paseo Sarmiento y el edificio municipal.

• Avenida Libertador, frente al Hospital Marcial Quiroga, en cercanías del municipio.

