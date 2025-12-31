Rivadavia inauguró la primera parada de colectivos climatizada

El jefe comunal destacó que esta iniciativa responde a una mirada estratégica, enfocada en poner al vecino en el centro de las políticas públicas, apostando a obras innovadoras que impactan en la vida cotidiana y jerarquizan el espacio urbano.

Las próximas paradas estarán ubicadas en:

• Universidad Nacional de San Juan, en inmediaciones del semáforo principal.

• Avenida Ignacio de la Roza y Meglioli, frente a complejo de departamentos.

• Avenida Ignacio de la Roza, a la altura de la Universidad Católica de Cuyo.

• Calle Rastreador Calívar, antes de llegar a Avenida Libertador, frente al Paseo Sarmiento y el edificio municipal.

• Avenida Libertador, frente al Hospital Marcial Quiroga, en cercanías del municipio.

