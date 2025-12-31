La gestión del intendente Sergio Miodowsky dio un nuevo paso en materia de infraestructura y servicios urbanos con la puesta en funcionamiento de la primera parada de colectivos inteligente de Rivadavia, una obra inédita para el departamento que mejora de manera directa la experiencia diaria de los usuarios del transporte público.
Rivadavia inauguró la primera parada de colectivos climatizada
Con aire acondicionado y pantalla informativa, Rivadavia avanza con un plan de 6 paradas modernas que mejoran la experiencia de los usuarios del colectivo.