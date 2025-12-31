"
Un remis atropelló a una mujer y su hijo de 2 años

Un accidente ocurrió en Caucete. La mujer circulaba en bicicleta con su hijo y fue embestida por el remis. Ambos fueron atendidos en el hospital departamental.

Un grave accidente ocurrió este martes, cuando un remis Renault 19 chocó a una bicicleta en la que circulaban una mujer joven y su hijo de apenas 2 años.

El hecho ocurrió a las 14, en la intersección de calle Juan Jufré y Alberdi, en Caucete. Es una zona con un cruce complejo y alta circulación de vehículos.

Según el parte, el automóvil Renault 19, color gris, era conducido por un joven de apellido López, de 23 años.

En tanto que, la bicicleta era conducida por una joven de apellido Gutiérrez, de 21 años, que llevaba consigo a su hijo de 2 años.

La bicicleta circulaba por el interior del barrio Juan Jufré y, al llegar a la intersección con calle Alberdi, el automóvil giró e impactó de frente, provocando una fuerte caída de la joven y el nene sobre la calzada.

Tras el impacto, ambos heridos fueron trasladados al Hospital de Caucete en el mismo vehículo que participó del siniestro. En el nosocomio fueron asistidos y diagnosticados. La mujer presentaba escoriaciones en el brazo izquierdo, a la altura del codo, y en una pierna, mientras que el nene sufrió escoriaciones en la cabeza. Al menor se le realizaron estudios radiológicos que descartaron lesiones graves, quedando fuera de peligro. Ambos fueron dados de alta tras la atención médica.

El hecho quedó bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, que dispuso una serie de medidas: pericias, relevamiento de cámaras, dosaje de alcohol al conductor e intervención del médico legista.

Además, se confirmó que el vehículo quedó radiado de circulación, ya que no contaba con la categoría habilitante, carecía de seguro y RTO, y presentaba vidrios polarizados no reglamentarios.

