Un remis atropelló a una mujer y su hijo de 2 años

En tanto que, la bicicleta era conducida por una joven de apellido Gutiérrez, de 21 años, que llevaba consigo a su hijo de 2 años.

La bicicleta circulaba por el interior del barrio Juan Jufré y, al llegar a la intersección con calle Alberdi, el automóvil giró e impactó de frente, provocando una fuerte caída de la joven y el nene sobre la calzada.

Tras el impacto, ambos heridos fueron trasladados al Hospital de Caucete en el mismo vehículo que participó del siniestro. En el nosocomio fueron asistidos y diagnosticados. La mujer presentaba escoriaciones en el brazo izquierdo, a la altura del codo, y en una pierna, mientras que el nene sufrió escoriaciones en la cabeza. Al menor se le realizaron estudios radiológicos que descartaron lesiones graves, quedando fuera de peligro. Ambos fueron dados de alta tras la atención médica.

El hecho quedó bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, que dispuso una serie de medidas: pericias, relevamiento de cámaras, dosaje de alcohol al conductor e intervención del médico legista.

Además, se confirmó que el vehículo quedó radiado de circulación, ya que no contaba con la categoría habilitante, carecía de seguro y RTO, y presentaba vidrios polarizados no reglamentarios.