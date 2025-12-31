Mesa con rueditas para recibir el Año Nuevo: cómo estará el tiempo

Agustina Albeiro, licenciada en Geografía e investigadora en clima, contó a Canal 8 que “San Juan atraviesa un periodo de inestabilidad en la atmósfera, que se presenta con brisa en la tarde noche y tormentas de variada intensidad en distintos puntos de la provincia. Desde mediados de septiembre se veía que este verano iba a ser con temperaturas y valores de humedad por sobre lo normal y, no solamente se da en la superficie, sino también hay inestabilidad en altura que nos hace una inversión térmica que es lo que emite el calor y la humedad que se junta en la superficie durante el día y al elevarse, se condensa y forma esta nubosidad con distintos puntos de precipitaciones”.

En este contexto explicó que “este miércoles, último día del año, no será la excepción. Hay bastante probabilidad de viento moderado (molesto) durante la tarde y para las primeras horas de la noche, algunos modelos muestran la probabilidad de precipitaciones, como las del lunes pasado. También hay otros modelos que mantienen las precipitaciones para la zona precordillerana, Ullum, Zonda y Jáchal.

Respecto a dónde armamos la mesa, lo recomendable es tener un plan B adentro de la casa, bajo techo, para la cena, pero destacó que luego de la inestabilidad las noches quedan bastante agradables, por lo que se podría disfrutar del brindis al aire libre.

En tanto que para el jueves 1° de enero remarcó que hará mucho calor en San Juan. El SMN pronosticó una mínima de 22° y máxima de 38°C, con cielo de parcial a ligeramente nublado y leve brisa del sureste de entre 12 y 22 km/h.