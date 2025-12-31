"
San Juan > Año Nuevo

Mesa con rueditas para recibir el Año Nuevo: cómo estará el tiempo

¿Dónde preparamos la mesa para la cena de Año Nuevo? Una especialista nos comentó cómo estará el tiempo este miércoles y el jueves.

Estamos en tiempo de descuento para los preparativos de la cena para recibir el Año Nuevo y uno de los datos fundamentales es el estado del tiempo: ¿Armamos la mesa adentro o afuera?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la mínima fue de 23.6°C, superando los 22°C pronosticados para este miércoles, y se espera que la temperatura máxima llegue a los 36°C. La probabilidad de tormentas será alta para la tarde y para la noche.

Una especialista nos explicó de qué se trata este fenómeno de inestabilidad que atraviesa la provincia y qué pasará esta noche.

Agustina Albeiro, licenciada en Geografía e investigadora en clima, contó a Canal 8 que “San Juan atraviesa un periodo de inestabilidad en la atmósfera, que se presenta con brisa en la tarde noche y tormentas de variada intensidad en distintos puntos de la provincia. Desde mediados de septiembre se veía que este verano iba a ser con temperaturas y valores de humedad por sobre lo normal y, no solamente se da en la superficie, sino también hay inestabilidad en altura que nos hace una inversión térmica que es lo que emite el calor y la humedad que se junta en la superficie durante el día y al elevarse, se condensa y forma esta nubosidad con distintos puntos de precipitaciones”.

En este contexto explicó que “este miércoles, último día del año, no será la excepción. Hay bastante probabilidad de viento moderado (molesto) durante la tarde y para las primeras horas de la noche, algunos modelos muestran la probabilidad de precipitaciones, como las del lunes pasado. También hay otros modelos que mantienen las precipitaciones para la zona precordillerana, Ullum, Zonda y Jáchal.

Respecto a dónde armamos la mesa, lo recomendable es tener un plan B adentro de la casa, bajo techo, para la cena, pero destacó que luego de la inestabilidad las noches quedan bastante agradables, por lo que se podría disfrutar del brindis al aire libre.

En tanto que para el jueves 1° de enero remarcó que hará mucho calor en San Juan. El SMN pronosticó una mínima de 22° y máxima de 38°C, con cielo de parcial a ligeramente nublado y leve brisa del sureste de entre 12 y 22 km/h.

