Juan Cruz Yacopini fue operado este martes en la Clínica de Cuyo donde permanece internado desde hace 11 días en estado crítico y con pronóstico reservado. El joven de 26 años sufrió un accidente en El Carrizal, donde estaba con un grupo de amigos cuando se lanzó de cabeza al agua y golpeó su cabeza con un banco de arena.
Juan Cruz Yacopini fue operado tras el grave accidente
Juan Cruz Yacopini fue operado este martes, a 11 días del accidente. El piloto sufrió un grave golpe tras lanzarse de cabeza al agua desde una lancha.