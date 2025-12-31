Estas son las parejas de famosos que se separaron en 2025

Una de las separaciones que más resonó fue la de Gimena Accardi y Nico Vázquez, después de 18 años juntos y en medio de declaraciones polémicas como la de la actriz revelando que había sido "infiel con un random". Meses más tarde, el actor confirmó su romance con su coprotagonista en "Rocky".

Otra relación que llegó a su fin después de 17 años juntos y tres hijos en común fue la de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. También en medio de rumores de infidelidad, aunque ambos evitaron dar demasiadas explicaciones. En los últimos días, la modelo coqueteó con el influencer Ian Lucas y aseguró que nunca más volvería con su ex.