Faustino Oro venció a un Top 20 en el inicio del Mundial

Faustino Oro, el argentino de sólo 12 años, debutó en el Mundial de Blitz de ajedrez con un triunfo ante el N° 20 del ranking.

El ajedrecista argentino de 12 años, Faustino Oro, se estrenó en el Mundial de Blitz con un importante triunfo ante el estadounidense Levon Aronian, actual número 20 del ranking mundial, y alargó su buen presente.

Tras un buen desempeño en el Campeonato de Ajedrez Rápido, el Maestro Internacional que se convirtió en el jugador más joven en la historia en superar los 2500 puntos ELO (sistema de puntuación que mide la fuerza relativa de un jugador en comparación a otros) se impuso con solvencia ante el norteamericano (2774 unidades).

Una vez que dejó en el camino a Aronian, el próximo desafío de Oro era el Gran Maestro ucraniano Vasili Ivanchuk (ELO 2607) con quien no pudo pasar del empate. Más adelante, cayó frente a Jules Moussard (2600).

No obstante, “Fausti” no dejó que la derrota contra el francés sea determinante y se repuso rápidamente cuando le tocó medirse ante el cubano Leinier Domínguez Pérez (2738), Maestro Internacional de 42 años. Con una gran victoria, el albiceleste nacido en San Cristóbal cerró su primer día en la Copa del Mundo disputada en Qatar.

Oro culminó su estreno en la cita mundialista con 2.5/4 y una performance de 2760.

El posteo de Milei

Por su parte, Javier Milei, presidente de la Nación, compartió a través de su cuenta oficial de X (Twitter) un posteo con la frase “GENIO!” y un recuadro del triunfo del ajedrecista criollo sobre Levon Aronian.

FUENTE: noticias argentinas

