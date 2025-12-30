Faustino Oro venció a un Top 20 en el inicio del Mundial

FUENTE: noticias argentinas
No obstante, “Fausti” no dejó que la derrota contra el francés sea determinante y se repuso rápidamente cuando le tocó medirse ante el cubano Leinier Domínguez Pérez (2738), Maestro Internacional de 42 años. Con una gran victoria, el albiceleste nacido en San Cristóbal cerró su primer día en la Copa del Mundo disputada en Qatar.
Oro culminó su estreno en la cita mundialista con 2.5/4 y una performance de 2760.
El posteo de Milei
Por su parte, Javier Milei, presidente de la Nación, compartió a través de su cuenta oficial de X (Twitter) un posteo con la frase “GENIO!” y un recuadro del triunfo del ajedrecista criollo sobre Levon Aronian.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2005761148550012958?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2005761148550012958%7Ctwgr%5E4e16ce91f399889bff44fad5d6765b8dd47bf0a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BR0VOSU8hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby85TEtsYUk5eUhFIj5odHRwczovL3QuY28vOUxLbGFJOXlIRTwvYT48L3A2BJm1kYXNoOyBKYXZpZXIgTWlsZWkgKEBKTWlsZWkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSk1pbGVpL3N0YXR1cy8yMDA1NzYxMTQ4NTUwMDEyOTU4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDI5LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3Da43071561a20041a90fa8236c9b728bbs%3D6f8f36c098a8460d1627c6d04ae0c59b&partner=&hide_thread=false