Exitoso final para el Campeonato Argentino Juvenil M-17 en San Juan

La selección sanjuanina jugó la final del Ascenso y quedó a un paso de subir de categoría. Buenos Aires se consagró bicampeón en la mayor.

Este domingo 23 de noviembre 2025, en el San Juan Rugby Club (SJRC) de Santa Lucía finalizó el Campeonato Argentino Juvenil M-17 de rugby masculino. Los mejores seleccionados provinciales (más países invitados) disputaron la fase final de este certamen organizado por Unión Sanjuanina y Unión Argentina de Rugby, y auspiciado por Gobierno de San Juan.

El seleccionado de San Juan disputó la final de la Zona Ascenso ante Uruguay. El partido reñido terminó 21 a 17 a favor de los Charrúas, que logró el ascenso a Zona Campeonato, y dejó a los sanjuaninos en las puertas del tan ansiado logro, que les viene siendo esquivo en las últimas temporadas.

image

Por el lado de los 12 equipos privilegiados que integran la Zona Campeonato, la gran final por el título fue entre Buenos Aires y Santafesina. Los bonaerenses ganaron 34 a 23 y se consagraron bicampeones.

A continuación, el resumen informativo con los resultados completos de la última jornada, incluidos los ascensos y descensos para la temporada 2026.

Zona Campeonato

Final: Santafesina 23-34 Buenos Aires (campeón).

3° puesto: Tucumán 21-23 Rosario.

5° puesto: Cordobesa 38-31 Salta.

7° puesto: Cuyo 35-19 Alto Valle (descendió a Zona Ascenso).

Zona Ascenso

Final: Sanjuanina 17-21 Uruguay (ascendió a Zona Campeonato).

3° puesto: Entrerriana 12-66 Mar del Plata.

5° puesto: Chile 29-31 Nordeste.

7° puesto: Oeste 30-0 Santiagueña (descendió al Select 12).

Select 12

Final: Paraguay 27-51 Austral (ascendió a Zona Ascenso).

Esta temporada la Selección Sanjuanina estuvo compuesta por los jugadores: Gonzalo Moreno, Thiago Ruiz, Ramiro Martínez, Máximo Chatard, Javier Almenzar, Iñaki Puigdengolas, Álvaro Pizarro, Bautista Guzmán, Juan Puelles, Matías López, José Scadding y Pedro Girini, del San Juan Rugby Club; Santiago Fernández, Bautista Varando, Fidel Usin, Bautista Molina, Francisco Baldi –capitán-, Martín Williams y Valentín Flores, de Universidad; Santino Ruz, Mario Rivas, Samir Jofré, de Jockey Club; Francisco Ruarte, Martino Lardone, Tomás Pallitto, de Alfiles; Gael González, Genaro Seminara y Alejo López, de Huazihul.

El sttaf técnico fue conformado por Renato Puigdengolas, head coach; Anibal Arabel y Emilio Marengo, coachs asistentes; Pablo Scadding y Martín Molli, preparadores físicos; Gabriel Pizarro, director de Centro; Candelaria Sabio, nutricionista; Javier Calo, kinesiólogo; Claudia Luján, manager; Emiliano Villalobo, prensa; y Jorge Barrera, jefe de delegación.

