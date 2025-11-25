Exitoso final para el Campeonato Argentino Juvenil M-17 en San Juan

A continuación, el resumen informativo con los resultados completos de la última jornada, incluidos los ascensos y descensos para la temporada 2026.
Zona Campeonato
Final: Santafesina 23-34 Buenos Aires (campeón).
3° puesto: Tucumán 21-23 Rosario.
5° puesto: Cordobesa 38-31 Salta.
7° puesto: Cuyo 35-19 Alto Valle (descendió a Zona Ascenso).
Zona Ascenso
Final: Sanjuanina 17-21 Uruguay (ascendió a Zona Campeonato).
3° puesto: Entrerriana 12-66 Mar del Plata.
5° puesto: Chile 29-31 Nordeste.
7° puesto: Oeste 30-0 Santiagueña (descendió al Select 12).
Select 12
Final: Paraguay 27-51 Austral (ascendió a Zona Ascenso).
Esta temporada la Selección Sanjuanina estuvo compuesta por los jugadores: Gonzalo Moreno, Thiago Ruiz, Ramiro Martínez, Máximo Chatard, Javier Almenzar, Iñaki Puigdengolas, Álvaro Pizarro, Bautista Guzmán, Juan Puelles, Matías López, José Scadding y Pedro Girini, del San Juan Rugby Club; Santiago Fernández, Bautista Varando, Fidel Usin, Bautista Molina, Francisco Baldi –capitán-, Martín Williams y Valentín Flores, de Universidad; Santino Ruz, Mario Rivas, Samir Jofré, de Jockey Club; Francisco Ruarte, Martino Lardone, Tomás Pallitto, de Alfiles; Gael González, Genaro Seminara y Alejo López, de Huazihul.
El sttaf técnico fue conformado por Renato Puigdengolas, head coach; Anibal Arabel y Emilio Marengo, coachs asistentes; Pablo Scadding y Martín Molli, preparadores físicos; Gabriel Pizarro, director de Centro; Candelaria Sabio, nutricionista; Javier Calo, kinesiólogo; Claudia Luján, manager; Emiliano Villalobo, prensa; y Jorge Barrera, jefe de delegación.