Etcheverry perdió y no quedan tenistas argentinos en Hong Kong

Etcheverry cayó en tres sets ante el italiano Lorenzo Musetti (7°) y quedó en la puerta de los cuartos de final del ATP 250 de Hong Kong.

El ATP 250 de Hong Kong se quedó sin presencia argentina tras la derrota de Tomás Etcheverry frente al italiano Lorenzo Musetti. El jugador de La Plata no pudo sostener la ventaja inicial y terminó cayendo por 6-7 (3), 6-2 y 6-4 ante el séptimo del ranking mundial y primer preclasificado, en un partido que se extendió durante dos horas y 42 minutos sobre cancha dura.

Etcheverry había comenzado con autoridad, quedándose con el primer set en un tie-break muy disputado tras más de una hora de juego. Sin embargo, la jerarquía y mayor regularidad de Musetti comenzaron a marcar diferencias en el segundo parcial, donde el italiano ajustó su juego y emparejó el marcador con un claro 6-2.

En el set decisivo, el argentino intentó sostenerse desde la agresividad, pero Musetti aprovechó mejor sus oportunidades y terminó sellando la remontada por 6-4. De esta manera, el italiano amplió su dominio en el historial entre ambos, con tres triunfos en igual cantidad de enfrentamientos, y avanzó a los cuartos de final del certamen asiático.

La eliminación de Etcheverry significó el cierre definitivo de la participación nacional en Hong Kong. En rondas previas, Mariano Navone había caído ante el local Coleman Wong, mientras que Francisco Comesaña fue eliminado por el chino Juncheng Shang.

Con este resultado, Musetti se metió entre los ocho mejores y se medirá en la próxima instancia ante el propio Wong, que sorprendió al canadiense Gabriel Diallo. Además, el portugués Nuno Borges avanzó tras vencer a Marin Cilic, y espera por el ganador del cruce entre Andrey Rublev y Yibing Wu.

