El ATP 250 de Hong Kong se quedó sin presencia argentina tras la derrota de Tomás Etcheverry frente al italiano Lorenzo Musetti. El jugador de La Plata no pudo sostener la ventaja inicial y terminó cayendo por 6-7 (3), 6-2 y 6-4 ante el séptimo del ranking mundial y primer preclasificado, en un partido que se extendió durante dos horas y 42 minutos sobre cancha dura.
Etcheverry perdió y no quedan tenistas argentinos en Hong Kong
Etcheverry cayó en tres sets ante el italiano Lorenzo Musetti (7°) y quedó en la puerta de los cuartos de final del ATP 250 de Hong Kong.