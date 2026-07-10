El cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 no solo genera expectativa entre los hinchas de ambos países. También pone en una situación muy particular a Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, quien confesó cómo vive la previa de un partido que enfrenta a dos lugares fundamentales en su historia personal y familiar.
La pareja de Maxi López, reveló cómo vivirá el duelo entre Argentina y Suiza
“Se viene Argentina-Suiza, ¡no lo puedo creer!”, expresó entusiasmada.