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La pareja de Maxi López, reveló cómo vivirá el duelo entre Argentina y Suiza

“Se viene Argentina-Suiza, ¡no lo puedo creer!”, expresó entusiasmada.

El cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 no solo genera expectativa entre los hinchas de ambos países. También pone en una situación muy particular a Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, quien confesó cómo vive la previa de un partido que enfrenta a dos lugares fundamentales en su historia personal y familiar.

La modelo sueca, que posee doble nacionalidad y actualmente se encuentra en Suiza junto a sus hijos Elle y Lando, compartió en sus historias de Instagram las sensaciones que le provoca el esperado encuentro del próximo sábado en Kansas.

“Se viene Argentina-Suiza, ¡no lo puedo creer!”, expresó entusiasmada mientras se preparaba frente al espejo de su casa. Y enseguida dejó en claro el orgullo que siente por ambos seleccionados: “Estoy tan orgullosa de que Suiza pasó. Estoy tan contenta y emocionada por el partido entre Suiza y Argentina”.

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Lejos de inclinarse públicamente por uno de los dos equipos, Daniela eligió mantenerse neutral y apostar por el espectáculo. “Qué partido va a ser ese Suiza-Argentina. Bueno, vamos a ver… que gane el mejor”, afirmó.

La empresaria y modelo también reveló que, curiosamente, no verá el encuentro en vivo debido a la diferencia horaria. “Menos mal que no lo voy a mirar porque es a las tres de la mañana acá”, explicó desde Europa.

Mientras Maxi López permanece en Estados Unidos trabajando en la cobertura del Mundial, Christiansson aprovecha su estadía en Suiza para resolver cuestiones personales y laborales antes de instalarse definitivamente en la Argentina junto a su familia.

FUENTE: PrimiciaYa

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