La pareja de Maxi López, reveló cómo vivirá el duelo entre Argentina y Suiza

Lejos de inclinarse públicamente por uno de los dos equipos, Daniela eligió mantenerse neutral y apostar por el espectáculo. “Qué partido va a ser ese Suiza-Argentina. Bueno, vamos a ver… que gane el mejor”, afirmó.

La empresaria y modelo también reveló que, curiosamente, no verá el encuentro en vivo debido a la diferencia horaria. “Menos mal que no lo voy a mirar porque es a las tres de la mañana acá”, explicó desde Europa.

Mientras Maxi López permanece en Estados Unidos trabajando en la cobertura del Mundial, Christiansson aprovecha su estadía en Suiza para resolver cuestiones personales y laborales antes de instalarse definitivamente en la Argentina junto a su familia.