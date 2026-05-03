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El vínculo inevitable con las redes sociales: salir cuesta, volver es casi inevitable

El 30% busca desconectarse, pero la presión social los hace regresar. Alertan por el impacto en la salud mental.

Cada vez más jóvenes intentan alejarse de las redes sociales. Lo hacen por cansancio, por necesidad de concentración o por bienestar emocional. Sin embargo, la mayoría vuelve. No por elección plena, sino por una sensación difícil de esquivar: quedarse afuera.

Un estudio reciente indica que el 30% de los jóvenes probó eliminar aplicaciones como Instagram o TikTok, al menos por un tiempo. La experiencia suele durar días o semanas, muchas veces en períodos puntuales como exámenes. Pero la desconexión no se sostiene. El regreso aparece como una forma de evitar el aislamiento en un entorno donde la vida social, los vínculos y hasta la información cotidiana pasan por la pantalla.

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El fenómeno ya no se explica solo en términos de “adicción”. Especialistas advierten que las redes forman parte de un ecosistema más amplio: no son un complemento, sino un espacio donde transcurre la vida diaria. Desde organizar salidas hasta hacer trámites, estudiar o comunicarse, todo ocurre dentro de ese entorno digital.

En paralelo, crece la preocupación por el impacto en la salud mental. Distintos estudios vinculan el uso intensivo con ansiedad, depresión, confusión y baja autoestima, especialmente en adolescentes. La exposición constante a contenidos —hasta 1.750 por día en promedio— genera una saturación difícil de procesar, en una etapa clave donde se forma la identidad personal.

El problema no es solo la cantidad, sino la lógica. Los algoritmos mezclan entretenimiento, información, publicidad y hechos violentos en un mismo flujo, sin filtros claros. Para muchos jóvenes, esa combinación termina definiendo qué es “lo real”.

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Aun así, salir del sistema no es simple. Las redes no operan como un hábito aislado, sino como parte de una estructura social, económica y cultural. Por eso, el desafío no pasa tanto por eliminarlas, sino por aprender a usarlas.

En ese punto, el foco se traslada a la educación digital, la regulación y el rol de las familias. Especialistas coinciden en que la clave está en formar a los jóvenes para gestionar este entorno: entender cómo funcionan los algoritmos, desarrollar pensamiento crítico y establecer límites saludables.

En medio de un cambio de época, la pregunta ya no es si se puede vivir sin redes sociales, sino cómo convivir con ellas sin que definan por completo la vida.

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