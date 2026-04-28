¡El encuentro más esperado! Franco Colapinto cumplió su sueño y conoció a Messi

La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales a través de YPF, sponsor que vincula a los protagonistas. “La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores”, fue el mensaje que acompañó la publicación, donde se los ve a los tres con una sonrisa de oreja a oreja.

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Días atrás, durante su Road Show en el barrio de Palermo, Colapinto había dejado en claro que quería que ese momento se diera de forma genuina y espontánea. “Tengo muchas ganas de conocerlo. Quiero que sea algo natural, no de marketing”, había expresado. Incluso, fiel a su estilo, había sumado una broma: “Llevo el helado”.

Finalmente, el destino le cumplió el deseo. El cara a cara fue distendido, lejos de cualquier formalidad, tal como lo había imaginado. Un recuerdo que, sin dudas, quedará marcado en la carrera y en la vida del 43 de Alpine.