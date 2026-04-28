El sueño se hizo realidad para Franco Colapinto. Tras su impactante exhibición por las calles de Buenos Aires, el pilarense viajó a Estados Unidos con una meta muy clara: conocer a Lionel Messi. Y no tuvo que esperar demasiado, porque este lunes se dio el esperado cara a cara en el predio de Inter Miami.
¡El encuentro más esperado! Franco Colapinto cumplió su sueño y conoció a Messi
Franco Colapinto se juntó por primera vez con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la antesala del Gran Premio de Miami. Los detalles.