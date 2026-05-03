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Hito histórico: Los Pumitas vencieron a Nueva Zelanda por primera vez

Los Pumitas derrotaron a Nueva Zelanda 25-17 en Sudáfrica y lograron la primera victoria histórica frente a los oceánicos en el Rugby Championship M20. El pibe Cúneo fue titular.

Hay fechas que quedan grabadas. Este domingo, Los Pumitas —el seleccionado argentino de rugby M20— le ganaron a Nueva Zelanda por 25 a 17 en Sudáfrica y escribieron una página que no existía: la primera victoria histórica frente a los neozelandeses en el Rugby Championship de la categoría. El triunfo tuvo un sabor especial para San Juan, con la presencia del hooker Manuel Cúneo Camargo siendo titular en el equipo.

El partido, correspondiente a la segunda jornada del Championship 2026, tuvo a Federico Serpa como gran figura: anotó un try y un penal. Lo acompañaron Luciano Avaca y Ramón Fernández Miranda con tries, más un try penal que también fue determinante en el resultado.

El arranque tuvo adrenalina desde el principio: Argentina sufrió un try anulado en los primeros minutos pero no bajó la intensidad. A los 15 minutos, una gran combinación entre Juan Preumayr y Serpa terminó en el ingoal. El penal de Serpa estiró la diferencia, aunque Nueva Zelanda descontó cerca de la media hora con un try de Haki Wiseman.

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El cierre del primer tiempo fue vibrante. Los Pumitas sumaron un try penal tras una sanción, pero los neozelandeses respondieron de inmediato con una conquista de JD Van Der Westhuizen, dejando el parcial 15-12 para los argentinos al descanso.

En el complemento el partido se volvió más físico y disputado, pero una intercepción de Luciano Avaca a los 55 minutos resultó el golpe que rompió el partido. Nueva Zelanda presionó hasta el final e incluso apoyó tries, aunque uno fue anulado por el TMO. Argentina aguantó con una defensa sólida y se llevó la victoria.

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El equipo conducido por Nicolás Fernández Miranda tuvo una actuación colectiva destacada, con los forwards imponiendo físico y los backs siendo efectivos al mover la pelota. Párrafo especial para los Capibaras del plantel presentes en esta conquista: Manuel Cuneo, Bautista Benavides, Franco Marizza, Benjamín Ordiz, Ponzio y Cañas, además de Ignacio Zabella y Mateo Tanoni, quienes habían participado en el primer partido.

El próximo y último compromiso de Los Pumitas en este Championship será el sábado 9 de mayo desde las 9 de la mañana, ante Australia.

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