Hay fechas que quedan grabadas. Este domingo, Los Pumitas —el seleccionado argentino de rugby M20— le ganaron a Nueva Zelanda por 25 a 17 en Sudáfrica y escribieron una página que no existía: la primera victoria histórica frente a los neozelandeses en el Rugby Championship de la categoría. El triunfo tuvo un sabor especial para San Juan, con la presencia del hooker Manuel Cúneo Camargo siendo titular en el equipo.
Hito histórico: Los Pumitas vencieron a Nueva Zelanda por primera vez
Los Pumitas derrotaron a Nueva Zelanda 25-17 en Sudáfrica y lograron la primera victoria histórica frente a los oceánicos en el Rugby Championship M20. El pibe Cúneo fue titular.