Hito histórico: Los Pumitas vencieron a Nueva Zelanda por primera vez

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El cierre del primer tiempo fue vibrante. Los Pumitas sumaron un try penal tras una sanción, pero los neozelandeses respondieron de inmediato con una conquista de JD Van Der Westhuizen, dejando el parcial 15-12 para los argentinos al descanso.

En el complemento el partido se volvió más físico y disputado, pero una intercepción de Luciano Avaca a los 55 minutos resultó el golpe que rompió el partido. Nueva Zelanda presionó hasta el final e incluso apoyó tries, aunque uno fue anulado por el TMO. Argentina aguantó con una defensa sólida y se llevó la victoria.

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El equipo conducido por Nicolás Fernández Miranda tuvo una actuación colectiva destacada, con los forwards imponiendo físico y los backs siendo efectivos al mover la pelota. Párrafo especial para los Capibaras del plantel presentes en esta conquista: Manuel Cuneo, Bautista Benavides, Franco Marizza, Benjamín Ordiz, Ponzio y Cañas, además de Ignacio Zabella y Mateo Tanoni, quienes habían participado en el primer partido.

El próximo y último compromiso de Los Pumitas en este Championship será el sábado 9 de mayo desde las 9 de la mañana, ante Australia.