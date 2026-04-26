Colapinto en Buenos Aires: "Me encantaría conocer a Messi"

Colapinto destacó el valor del evento para el automovilismo nacional: “Era algo que quería hacer hacía mucho tiempo. Venir a un fan zone en Argentina es un orgullo enorme. Estoy muy agradecido, sé que es un esfuerzo muy grande venir hasta acá. Ojalá después de este show le podamos demostrar a la F1 lo que generamos y que volvamos a tener un Gran Premio en Argentina”.

En esa línea, remarcó la energía que le aporta el público: “Tener a tantos argentinos que me apoyaron tanto tiempo es muy lindo. Volver a mi país siempre es especial y me da muchísima energía”.

También se refirió a los autos históricos que manejará: “Vamos a probar el Lotus y la Flecha de Plata de Fangio, me voy a poner su casco también. Me hace mucha ilusión”.

Consultado por Lionel Messi, evitó forzar un encuentro: “Tengo muchas ganas de conocerlo, pero quiero que sea algo natural, sin cámaras ni marketing. Si sucede, sucede”.

El piloto insistió con el sueño de recuperar la Fórmula 1 en el país: “Es un sueño y esta es una forma de demostrarle a la F1 lo que podemos generar. Es una parte muy importante del futuro”.

En un tramo personal, recordó sus inicios: “Cuando era muy chico no tenía un argentino para bancar. Hoy ser yo el que les da eso a los chicos me genera mucha emoción”.

Sobre las exigencias de la categoría, explicó: “Hay muchas cosas técnicas muy importantes. Hice muchos sacrificios, pero siempre tuve gente que me apoyó”.

Pensando en lo que viene, cerró: “Siempre es un honor volver, pero compartirlo con ustedes es mucho más lindo”.