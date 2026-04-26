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Colapinto en Buenos Aires: "Me encantaría conocer a Messi"

El argentino Franco Colapinto se emocionó en el Road Show Buenos Aires: “Se me pone la piel de pollo”.

Franco Colapinto encabezó el Road Show de Buenos Aires y dejó definiciones sobre su presente y el impacto del evento en el país. El piloto argentino se mostró conmovido por la convocatoria y valoró el contacto con el público.

“Es impresionante. Estoy re contento de estar acá. Hay mucha gente, lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo”, expresó. Luego agregó: “Es algo muy lindo, estoy muy feliz de estar acá. Volver a Argentina siempre es un placer. Y hacer un evento tan especial, con tanta gente, es algo que no me imaginaba y sí soñaba, pero no pensé que iba a llegar tan pronto”.

Sobre la exhibición, anticipó: “Tengo ganas de probarlo. Voy a ir despacito... Hay que respetar las reglas de tránsito”. Aunque también dejó lugar para el espectáculo: “Ahora vamos a hacer unas vueltitas, y el último arranca a las 16 y lo fundimos todo”.

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Colapinto destacó el valor del evento para el automovilismo nacional: “Era algo que quería hacer hacía mucho tiempo. Venir a un fan zone en Argentina es un orgullo enorme. Estoy muy agradecido, sé que es un esfuerzo muy grande venir hasta acá. Ojalá después de este show le podamos demostrar a la F1 lo que generamos y que volvamos a tener un Gran Premio en Argentina”.

En esa línea, remarcó la energía que le aporta el público: “Tener a tantos argentinos que me apoyaron tanto tiempo es muy lindo. Volver a mi país siempre es especial y me da muchísima energía”.

También se refirió a los autos históricos que manejará: “Vamos a probar el Lotus y la Flecha de Plata de Fangio, me voy a poner su casco también. Me hace mucha ilusión”.

Consultado por Lionel Messi, evitó forzar un encuentro: “Tengo muchas ganas de conocerlo, pero quiero que sea algo natural, sin cámaras ni marketing. Si sucede, sucede”.

El piloto insistió con el sueño de recuperar la Fórmula 1 en el país: “Es un sueño y esta es una forma de demostrarle a la F1 lo que podemos generar. Es una parte muy importante del futuro”.

En un tramo personal, recordó sus inicios: “Cuando era muy chico no tenía un argentino para bancar. Hoy ser yo el que les da eso a los chicos me genera mucha emoción”.

Sobre las exigencias de la categoría, explicó: “Hay muchas cosas técnicas muy importantes. Hice muchos sacrificios, pero siempre tuve gente que me apoyó”.

Pensando en lo que viene, cerró: “Siempre es un honor volver, pero compartirlo con ustedes es mucho más lindo”.

FUENTE: Noticias Argentinas

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