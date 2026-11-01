En un Superclásico muy caliente, Boca le ganó a River

Luego de eso, el elenco de la Ribera continuó con el control del juego a través de la posesión del balón y se aproximó varias veces con peligro. Sin embargo, River resistió y la primera mitad finalizó 1-0.

Ya en el segundo tiempo, Leonardo Ponzio mandó a la cancha a Lautaro Pereyra para darle peso ofensivo a la mitad de la cancha en lugar del juvenil Lucas Silva. Pese a que el Millonario se adelantó en el campo, le faltó claridad en los metros finales para poder lastimar. Promediando la segunda etapa, todo River reclamó expulsión para Leandro Paredes, tras una infracción sobre Tomás Galván que le hubiese costado la segunda tarjeta amarilla, ya que había sido amonestado en el final de la primera etapa tras un encontronazo con Marcos Acuña.

De todos modos, River recibió otro golpe cuando Montiel cometió una dura infracción sobre Lautaro Blanco, que el juez Ramírez consideró a primera vista como juego brusco y le mostró la tarjeta roja. Los últimos minutos, pese a tener una marcada diferencia numérica de jugadores, transcurrieron sin llegadas claras a las áreas, pero eso le bastó a Boca para quedarse con el triunfo.

Boca recuperó la cima de la Tabla Anual con 60 puntos y depende de su propio partido en la fecha que viene para consagrarse. River, en cambio, tiene casi descartadas sus opciones de ingresar a la Copa Libertadores por esa vía, dado que quedó octavo con 52 unidades. El Xeneize selló su boleto al certamen internacional.

En la próxima fecha, Boca se medirá con Defensa y Justicia, mientras que River viajará a Mar del Plata para chocar con un Aldosivi que viene de perder la categoría.