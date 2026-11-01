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En un Superclásico muy caliente, Boca le ganó a River

Con un gol de Di Lollo, Boca, que sueña con el título de la tabla anual, se impuso por 1-0 sobre River, que sufrió las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel.

En un Superclásico cargado de polémicas, Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El árbitro Nicolás Ramírez expulsó a Lucas Martínez Quarta a los ocho minutos de partido y a Gonzalo Montiel en la segunda parte, por lo que el Millonario terminó con nueve hombres en la cancha. El gol xeneize lo marcó Lautaro Di Lollo de cabeza.

El punto de inflexión en el duelo lo marcó la tempranera expulsión de Martínez Quarta. El zaguero, según el criterio del juez, cortó con infracción el avance de Miguel Merentiel, quien se iba derecho al arco. Pese a que Ramírez no consideró la falta en un principio, recibió el llamado de Silvio Trucco desde el VAR y revisó la jugada en la cabina. Tras eso, le mostró la roja al defensor de River.

Poco tiempo después, precisamente a los 26 minutos, Di Lollo encontró la ventaja tras un tiro de esquina de Sebastián Villa desde la derecha. El defensor de Boca le ganó en el área a Lautaro Rivero, quien había ingresado por Lucas Beltrán para tapar el hueco que dejó la expulsión de Martínez Quarta, y conectó de cabeza para dejar sin opciones a Santiago Beltrán.

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Luego de eso, el elenco de la Ribera continuó con el control del juego a través de la posesión del balón y se aproximó varias veces con peligro. Sin embargo, River resistió y la primera mitad finalizó 1-0.

Ya en el segundo tiempo, Leonardo Ponzio mandó a la cancha a Lautaro Pereyra para darle peso ofensivo a la mitad de la cancha en lugar del juvenil Lucas Silva. Pese a que el Millonario se adelantó en el campo, le faltó claridad en los metros finales para poder lastimar. Promediando la segunda etapa, todo River reclamó expulsión para Leandro Paredes, tras una infracción sobre Tomás Galván que le hubiese costado la segunda tarjeta amarilla, ya que había sido amonestado en el final de la primera etapa tras un encontronazo con Marcos Acuña.

De todos modos, River recibió otro golpe cuando Montiel cometió una dura infracción sobre Lautaro Blanco, que el juez Ramírez consideró a primera vista como juego brusco y le mostró la tarjeta roja. Los últimos minutos, pese a tener una marcada diferencia numérica de jugadores, transcurrieron sin llegadas claras a las áreas, pero eso le bastó a Boca para quedarse con el triunfo.

Boca recuperó la cima de la Tabla Anual con 60 puntos y depende de su propio partido en la fecha que viene para consagrarse. River, en cambio, tiene casi descartadas sus opciones de ingresar a la Copa Libertadores por esa vía, dado que quedó octavo con 52 unidades. El Xeneize selló su boleto al certamen internacional.

En la próxima fecha, Boca se medirá con Defensa y Justicia, mientras que River viajará a Mar del Plata para chocar con un Aldosivi que viene de perder la categoría.

FUENTE: infobae

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