River, diezmado ante Boca: tres bajas y una duda de peso en el medio

El plantel “Millonario” se entrenó en River Camp, este viernes, en lo que fue su última practica de cara al encuentro en la Bombonera. Allí, el volante catamarqueño volvió a trabajar aparte y mañana sábado Leonardo Ponzio determinará si puede al menos integrar la delegación o habrá que rediseñar el once titular con Lucas Silva como mediocampista de contención.

La situación física de Moreno genera preocupación debido a la escasez de relevos con rodaje en ese sector. El ex Palmeiras había reaparecido ante Belgrano tras superar una inactividad de 45 días por una discopatía lumbar. Sin embargo, en el siguiente encuentro frente a Racing solicitó el cambio a los 15 minutos del primer tiempo a raíz de intensos dolores en la espalda y en un gemelo.