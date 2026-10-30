River llega al Superclásico ante Boca condicionado por tres ausencias confirmadas y un interrogante en la zona del mediocampo: la presencia de Aníbal Moreno, quien se entrenó de manera diferenciada durante toda la semana y quedó con pocas posibilidades de estar jugar en La Bombonera.
River, diezmado ante Boca: tres bajas y una duda de peso en el medio
River afronta complicaciones en el armado del mediocampo por la condición física de Aníbal Moreno, quien está casi descartado para el duelo en La Bombonera.