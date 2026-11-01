Colapinto ganó un puesto y largará 11° en el GP de México

La penalización también representa una oportunidad para Alpine en el campeonato de constructores. Con el ascenso de sus dos pilotos, la escudería francesa podrá intentar descontar parte de los 29 puntos que la separan de RB, su rival directo en la lucha por el quinto lugar.

En cuanto a la actuación del argentino, la clasificación tuvo momentos de exigencia. Después de cerrar la tercera práctica libre en el 12° lugar, apenas 22 milésimas por delante de su compañero, debió afrontar una Q1 interrumpida por una bandera roja tras los inconvenientes mecánicos de Fernando Alonso.

El bonaerense respondió con una vuelta de 1:18.517 para ubicarse 15° y avanzar a la Q2. En esa instancia no pudo encontrar el ritmo suficiente para meterse en la pelea por los puestos de privilegio y terminó 12°, por delante de Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

La definición de la pole position tuvo un claro protagonista: Lewis Hamilton. El británico superó el registro inicial de Charles Leclerc, que había marcado 1:16.647, y se quedó con el mejor tiempo de la jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De esta manera, el piloto de Ferrari alcanzó las 105 poles en su trayectoria dentro de la categoría y volvió a conseguir una clasificación desde el primer lugar después de más de tres años. Su anterior conquista había sido en Hungría 2023, cuando todavía representaba a Mercedes.

La carrera del domingo comenzará a las 17 (hora argentina), con Colapinto desde el 11° cajón de partida y la posibilidad de seguir sumando experiencia en una temporada exigente para Alpine.