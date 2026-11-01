Boca y River se miden en un Superclásico definitorio

El resto de la defensa y el mediocampo de Boca no tendrá sorpresas: Arruabarrena mantendrá a los mismos nombres que vienen jugando cada partido decisivo, con el tridente compuesto por Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado como fuente de equilibrio en el once azul y oro.

Confirmado en la charla técnica, finalmente serán Leonel Flores y Sebastián Villa quienes acompañen a Miguel Merentiel en el tridente ofensivo. En el banco quedarán como alternativas Alan Velasco y Enner Valencia. La apuesta es la misma de la victoria agónica por 1-0 ante el Rojo, cuando Arruabarrena apostó por los dos extremos.

La formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

A pesar de que el ingreso de Lautaro Rivero ante Racing dio rédito, no solo por el gol del triunfo sino por una sólida actuación de la zaga compuesta con Nicolás Otamendi, el regreso del Chino era algo decidido de antemano. De hecho, la quinta amarilla en Córdoba una vez terminada la goleada sobre Belgrano había sido consensuada con el cuerpo técnico.

Además, a pesar de su buen nivel, Francisco Ortega le dejará el lateral izquierdo a Marcos Acuña, ya recuperado del traumatismo en su empeine izquierdo sufrido en la igualdad ante Sarmiento, en Junín. El Huevo vuelve a ser titular y habrá en el banco una alternativa de jerarquía.

En el medio es donde podría haber más novedades. Aníbal Moreno no pudo entrenarse con normalidad en la semana debido a la discopatía lumbar que lo sacó de la cancha durante 45 días y es difícil que llegue en condiciones al domingo. Lesionado Fausto Vera, Lucas Silva aparece como la única variante para el puesto.

El pibe de 19 años mostró condiciones, pero lleva apenas nueve partidos en Primera División y nunca debió hacerse cargo del mediocampo en un escenario como el de un Superclásico. Si juega, Tobías Andrada podría cerrarse para brindarle más compañía, o podría haber alguna modificación más profunda: desde un posible cambio de esquema (con tres zagueros) hasta la posible presencia de Acuña en la mitad.

En tanto, en ataque las cosas están más claras. Si bien Lucas Beltrán aún no terminó de convencer como para ser el dueño absoluto del puesto, hoy corre con ventaja sobre Sebastián Driussi. La falta de gol de los centrodelanteros es un problema que Ponzio quiere resolver, pero que, por ahora, se disimula con el peso de sus otros atacantes. Justamente Ángel Correa y Thiago Almada completarán el tridente de ataque.