San Juan ya vive el exigente Ironman Full: circuitos y distancias

Aguas abiertas – 3,8 KM

Es el primer tramo de la competencia y se realiza en Dique Punta Negra. Es uno de los espacios al aire libre más bellos de la provincia. La línea de largada está sobre el punto culmine del embarcadero. Los atletas ingresan al espejo de agua, nadan dos giros siguiendo línea de boyas de color, llegan hasta el punto más alejado, realizan el retorno por carril opuesto y concluyen el nado cuando cruzan la línea de llegada puesta sobre el piso del embarcadero.

Ciclismo en ruta – 180 KM

Es el segundo tramo de la competencia. El mismo inicia en el embarcadero de Dique Punta Negra y concluye en el lado izquierdo de Teatro del Bicentenario, por calle Las Heras.

Recorrido: Ruta Interlagos, Calle Las Moras, Hermógenes Ruiz, Aviadores Españoles hasta el acceso a pie de la presa de agua (no suben la viborita de Ruta Provincial 60 o ascenso Dique Punta Negra), retorno por Aviadores Españoles hasta pasar Hermógenes Ruiz y continuar por Valentín Ruiz hasta pasar villa cabecera de Ullum y conectar con Arnobio Sánchez, Ruta Provincial 60, descenso de Dique Ullum, Ruta del Sol hasta rotonda, Avenida Nazario Benavídez, Avenida Costanera Almirante Brown, calle Fernández, Salta, Centenario hasta lateral oeste de Ruta Nacional 40, al sur hasta ingreso a Avenida Circunvalación. En Circunvalación, el giro no es completo. Ruta Nacional 40 al sur hasta Calle 8 casi unión con General Acha, retorno hacia la ciudad por Ruta 40, Avenida Circunvalación, Conector Sur hasta línea de transición en calle Las Heras (Teatro).

Carrera a pie – 42 KM

Es el tercer y último tramo de la competencia. Inicia por calle Las Heras en lazo izquierdo del Teatro Bicentenario y finaliza en Plaza Bicentenario.

Recorrido: son tres giros a un trazado que desde el inicio luego se dirige hacia el sur de la ciudad por Conector Sur hasta calle Dr. Ortega (o La Superiora), retorno hacia el centro, giro casi completo a Parque de Mayo, Parque Manuel Belgrano, por Libertador hasta Plaza Laprida, entre otros.