"Sos una bruja": atacó a golpes a una anciana de 83 años mientras dormía

Según la presentación, la mujer intentó defenderse y logró observar el rostro del hombre, a quien reconoció como un vecino al que conoce desde hace años.

La denunciante sostuvo que, luego de intentar defenderse, recibió dos golpes de puño en el rostro, que le provocaron lesiones y sangrado. También manifestó que le pidió al agresor que se llevara cualquier objeto que quisiera, pero que dejara de golpearla. Finalmente, el hombre habría escapado corriendo de la vivienda sin sustraer ningún elemento.

Como consecuencia de las lesiones, la mujer debió ser asistida y trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Caucete.

Allí recibió atención médica y, según lo informado en la denuncia, le señalaron que podría presentar una fisura nasal. Además, le indicaron la realización de una tomografía computada para descartar posibles lesiones cerebrales.

En la denuncia figura un hombre identificado como presunto acusado, cuya responsabilidad deberá determinarse durante la investigación.