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"Sos una bruja": atacó a golpes a una anciana de 83 años mientras dormía

La anciana aseguró que un hombre ingresó por la puerta trasera de su vivienda en Caucete y la agredió mientras descansaba, gritándole "bruja".

Un grave episodio fue denunciado en Caucete, en el que una anciana de 83 años aseguró haber sido atacada a golpes dentro de su vivienda mientras dormía. El hecho ocurrió el viernes 30 de octubre, alrededor de las 7 de la mañana, en una casa del barrio Área II.

De acuerdo con la denuncia, la mujer estaba descansando en su habitación cuando un hombre ingresó por la puerta del fondo, que posiblemente quedó sin llave.

La víctima relató que el sujeto tenía el rostro cubierto con una especie de pasamontañas y que, sin mediar palabras, se abalanzó sobre ella y le tapó la boca. Durante el ataque, el agresor le repitió: "Sos una bruja, sos una bruja".

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Según la presentación, la mujer intentó defenderse y logró observar el rostro del hombre, a quien reconoció como un vecino al que conoce desde hace años.

La denunciante sostuvo que, luego de intentar defenderse, recibió dos golpes de puño en el rostro, que le provocaron lesiones y sangrado. También manifestó que le pidió al agresor que se llevara cualquier objeto que quisiera, pero que dejara de golpearla. Finalmente, el hombre habría escapado corriendo de la vivienda sin sustraer ningún elemento.

Como consecuencia de las lesiones, la mujer debió ser asistida y trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Caucete.

Allí recibió atención médica y, según lo informado en la denuncia, le señalaron que podría presentar una fisura nasal. Además, le indicaron la realización de una tomografía computada para descartar posibles lesiones cerebrales.

En la denuncia figura un hombre identificado como presunto acusado, cuya responsabilidad deberá determinarse durante la investigación.

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