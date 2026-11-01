UPCN cerró el Tour 1 con puntaje ideal y sin ceder sets

Los parciales fueron 25-19, 25-18 y 25-18, en un partido en el que UPCN volvió a mostrar contundencia y solidez en todas sus líneas. El central Imanol Salazar se destacó como figura y máximo anotador, con 14 puntos, producto de 8 ataques y 6 bloqueos.

El equipo también tuvo una distribución equilibrada en ofensiva: Matheus Alejandro aportó 9 puntos, mientras que León Meier y Petar Premovic sumaron 8 cada uno y Alejandro Toro, 7.