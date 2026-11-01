UPCN cerró el Tour 1 con puntaje ideal y sin ceder sets

De esta manera, UPCN completó una primera etapa ideal en la competencia, con triunfos ante Ferro, San Lorenzo y Sonder, sin perder sets en ninguno de los encuentros.
El próximo compromiso será el Tour 2, que se disputará del 12 al 15 de noviembre en Buenos Aires. Allí, el conjunto sanjuanino enfrentará a Vélez Sarsfield, Boca Juniors y Monteros.
SÍNTESIS
Sonder: José Cejas, Bautista Gazaba; Luciano Arrueta, Matías Díaz; Juan De Cerchio, Carlos Beroe; Michele Verasio (líbero). Entrenador: Sebastián Brajkovich. Ingresaron: Julián Perrou, Lautaro Cimarelli, Emanuel Galsassi e Ivo Osatinsky.
UPCN San Juan Vóley: Gaspar Bitar, Petar Premovic; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Alejandro Toro, León Meier, Federico Trucco (líbero). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga y Mateo Gómez.
Parciales: 19-25, 18-25 y 18-25
Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.