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UPCN cerró el Tour 1 con puntaje ideal y sin ceder sets

UPCN venció 3-0 a Sonder y completó su primera presentación en la Superliga con tres triunfos en tres partidos.

UPCN San Juan Vóley tuvo un cierre perfecto en el Tour 1 de la Superliga Argentina de Vóleibol. Este domingo derrotó por 3-0 a Sonder, en el Polideportivo Municipal de Monteros, y regresa a San Juan con puntaje ideal: tres victorias y ningún set cedido.

Los parciales fueron 25-19, 25-18 y 25-18, en un partido en el que UPCN volvió a mostrar contundencia y solidez en todas sus líneas. El central Imanol Salazar se destacó como figura y máximo anotador, con 14 puntos, producto de 8 ataques y 6 bloqueos.

El equipo también tuvo una distribución equilibrada en ofensiva: Matheus Alejandro aportó 9 puntos, mientras que León Meier y Petar Premovic sumaron 8 cada uno y Alejandro Toro, 7.

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De esta manera, UPCN completó una primera etapa ideal en la competencia, con triunfos ante Ferro, San Lorenzo y Sonder, sin perder sets en ninguno de los encuentros.

El próximo compromiso será el Tour 2, que se disputará del 12 al 15 de noviembre en Buenos Aires. Allí, el conjunto sanjuanino enfrentará a Vélez Sarsfield, Boca Juniors y Monteros.

SÍNTESIS

Sonder: José Cejas, Bautista Gazaba; Luciano Arrueta, Matías Díaz; Juan De Cerchio, Carlos Beroe; Michele Verasio (líbero). Entrenador: Sebastián Brajkovich. Ingresaron: Julián Perrou, Lautaro Cimarelli, Emanuel Galsassi e Ivo Osatinsky.

UPCN San Juan Vóley: Gaspar Bitar, Petar Premovic; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Alejandro Toro, León Meier, Federico Trucco (líbero). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga y Mateo Gómez.

Parciales: 19-25, 18-25 y 18-25

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.

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