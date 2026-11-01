Juegos Juveniles Evita: la delegación sanjuanina partió a Mar del Plata

La delegación competirá en disciplinas convencionales, adaptadas, deportes electrónicos y freestyle, llevando la bandera de San Juan a uno de los encuentros deportivos juveniles más importantes del calendario nacional.

La participación provincial es el resultado de un proceso que comenzó en las etapas municipales, continuó con las instancias zonales y provinciales, y permitió que los deportistas alcanzaran la clasificación a la competencia nacional.

Los Juegos se desarrollarán del 2 al 7 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, donde los representantes sanjuaninos buscarán disfrutar de la experiencia, demostrar su talento y dejar a la provincia en lo más alto.

De esta manera, San Juan vuelve a decir presente en una competencia que promueve el deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo, acompañando a las nuevas generaciones y fortaleciendo el crecimiento deportivo en todo el territorio provincial.