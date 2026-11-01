Este domingo 1 de noviembre, la delegación de San Juan partió rumbo a Mar del Plata para representar a la provincia en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026. La salida se realizó a las 15:00 desde el Club Julio Mocoroa, en Capital, con un contingente integrado por 415 personas entre deportistas, entrenadores y acompañantes.
Juegos Juveniles Evita: la delegación sanjuanina partió a Mar del Plata
Con una delegación integrada por 415 representantes, San Juan emprendió su viaje hacia Mar del Plata.