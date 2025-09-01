"
Eliminatorias: así será la agenda de Argentina en su última semana

La Selección argentina practicará en Ezeiza en la previa de los juegos ante Venezuela y Ecuador.

La Selección Argentina se entrenará esta semana de cara a sus últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste, ya clasificada al Mundial 2026, se medirá este jueves 4 de septiembre ante Venezuela en Buenos Aires y cerrará su participación el martes 9 de septiembre ante Ecuador como visitante.

Los jugadores de la Selección comenzaron a llegar este lunes al país y por la tarde tendrán su primera práctica en Ezeiza. El martes y miércoles también habrá entrenamientos por la tarde. El jueves se medirá ante Venezuela y el viernes por la mañana regresará a las prácticas.

Argentina - Eliminatorias 2025

Eliminatorias Sudamericanas, fecha 17:

Jueves 4 de septiembre:

20:30; Colombia – Bolivia

20:30; Uruguay – Perú

20:30; Paraguay – Ecuador

20:30; Argentina - Venezuela

21:30; Brasil – Chile

Eliminatorias Sudamericanas, fecha 18:

Martes 9 de septiembre:

20:00; Ecuador – Argentina

20:30; Bolivia – Brasil

20:30; Venezuela – Colombia

20:30; Perú – Paraguay

20:30; Chile – Uruguay

Eliminatorias Posiciones f16 - 2025

