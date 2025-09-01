La Selección Argentina se entrenará esta semana de cara a sus últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste, ya clasificada al Mundial 2026, se medirá este jueves 4 de septiembre ante Venezuela en Buenos Aires y cerrará su participación el martes 9 de septiembre ante Ecuador como visitante.
San Juan 8 > Ovación > Eliminatorias Sudamericanas
Eliminatorias: así será la agenda de Argentina en su última semana
La Selección argentina practicará en Ezeiza en la previa de los juegos ante Venezuela y Ecuador.