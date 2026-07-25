"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Colapinto

Franco Colapinto respondió en pista y terminó 14° en el último ensayo en Hungría

El piloto argentino completó la tercera práctica libre del Gran Premio de Hungría sin inconvenientes, fue uno de los que más giró y terminó 14°. Ahora buscará meterse en la mejor posición posible durante la clasificación.

Franco Colapinto tuvo la respuesta que necesitaba. Después de un viernes complicado, marcado por el accidente que sufrió en la segunda práctica libre, el piloto argentino volvió a salir a pista este sábado y completó una sólida tercera sesión de entrenamientos en el Gran Premio de Hungría.

El bonaerense fue uno de los pilotos que más trabajó durante la hora de práctica. Dio 30 vueltas al Hungaroring y aprovechó cada salida para recuperar el tiempo perdido y ayudar a Alpine a encontrar una mejor puesta a punto de cara a la clasificación.

Colapinto marcó un mejor registro de 1m20s055, que le permitió finalizar en la 14ª posición, apenas 332 milésimas por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien terminó 12°. En los últimos minutos también fue superado por Arvid Lindblad, que logró meterse entre los dos Alpine.

Te puede interesar...

La jornada comenzó con una bandera roja provocada por la detención del Cadillac de Sergio Pérez, situación que el equipo aprovechó para realizar ajustes en el auto. Luego, el argentino regresó a la pista con diferentes configuraciones y completó el trabajo previsto sin mayores sobresaltos.

El objetivo principal era recuperar sensaciones después del despiste del viernes y comprobar que las reparaciones realizadas durante la noche habían dejado el A526 nuevamente en condiciones. La misión se cumplió y ahora toda la atención está puesta en la clasificación.

La práctica fue dominada por Lando Norris, que volvió a ser el más rápido con un tiempo de 1m17s939. Lo siguieron Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, separados por apenas una décima.

Con el auto nuevamente competitivo y sin inconvenientes mecánicos, Colapinto buscará dar un nuevo paso adelante en la clasificación, donde intentará conseguir una buena posición de partida para la carrera del domingo.

Temas

Te puede interesar