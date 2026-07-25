Franco Colapinto tuvo la respuesta que necesitaba. Después de un viernes complicado, marcado por el accidente que sufrió en la segunda práctica libre, el piloto argentino volvió a salir a pista este sábado y completó una sólida tercera sesión de entrenamientos en el Gran Premio de Hungría.
Franco Colapinto respondió en pista y terminó 14° en el último ensayo en Hungría
El piloto argentino completó la tercera práctica libre del Gran Premio de Hungría sin inconvenientes, fue uno de los que más giró y terminó 14°. Ahora buscará meterse en la mejor posición posible durante la clasificación.