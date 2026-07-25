Franco Colapinto respondió en pista y terminó 14° en el último ensayo en Hungría

La jornada comenzó con una bandera roja provocada por la detención del Cadillac de Sergio Pérez, situación que el equipo aprovechó para realizar ajustes en el auto. Luego, el argentino regresó a la pista con diferentes configuraciones y completó el trabajo previsto sin mayores sobresaltos.

El objetivo principal era recuperar sensaciones después del despiste del viernes y comprobar que las reparaciones realizadas durante la noche habían dejado el A526 nuevamente en condiciones. La misión se cumplió y ahora toda la atención está puesta en la clasificación.

La práctica fue dominada por Lando Norris, que volvió a ser el más rápido con un tiempo de 1m17s939. Lo siguieron Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, separados por apenas una décima.

Con el auto nuevamente competitivo y sin inconvenientes mecánicos, Colapinto buscará dar un nuevo paso adelante en la clasificación, donde intentará conseguir una buena posición de partida para la carrera del domingo.

CUIDADO, FRANCO: Colapinto siguió de largo y tuvo que bloquear para corregir en la FP3.



#HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rFhWyS4rc4 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026