Lionel Messi tuvo este lunes su último entrenamiento con la Selección argentina, y se prepara para su partido de despedida del elenco nacional que será ante Benín, en el estadio Monumental, en el marco de una megafiesta; pero antes de que todo eso suceda, publicó en su cuenta de Instagram seis fotografías correspondientes a su última práctica.
El sentido posteo de Messi, a horas de su despedida con la camiseta de Argentina
El capitán escribió junto a las imágenes un mensaje breve, le bastaron pocos segundos para recibir miles de respuestas en los comentarios: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar… ”.