El sentido posteo de Messi, a horas de su despedida con la camiseta de Argentina

Entre las publicaciones, además, se destaca dos imágenes con el grupo de la Scaloneta en las que Messi, en la que están todo el plantel, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y los colaboradores del staff sobre el campo de juego.

Messi se sumó al grupo el último domingo, que tuvieron una nueva sesión de trabajos que comenzó en el gimnasio del predio. Allí, los jugadores que juntaron minutos desde el arranque ante el equipo africano hicieron recuperación durante cuarenta minutos, mientras que el resto complementó estos ejercicios con movimientos de velocidad y coordinación en cancha.

La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, y un encuentro, que está programado para las 20, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.