Alerta por Zonda: esperan fuertes ráfagas y aumento repentino de la temperatura

El SMN indicó que el viento soplará con velocidades de entre 30 y 45 km/h, aunque las ráfagas más intensas podrían superar los 70 km/h.

Además de la intensidad del viento, el Zonda puede provocar una brusca suba de la temperatura, muy baja humedad relativa y reducción de la visibilidad por el levantamiento de polvo, condiciones que pueden afectar tanto la circulación como las actividades al aire libre.

La advertencia cobra especial relevancia luego de lo ocurrido el viernes pasado, cuando la intensidad del fenómeno llevó a las autoridades provinciales a suspender las clases desde el turno tarde como medida preventiva.

Ante este nuevo episodio, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, circular con precaución en rutas y caminos con baja visibilidad y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la evolución del fenómeno.