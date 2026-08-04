El viento Zonda volverá a hacerse sentir en San Juan y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para distintas zonas de la provincia, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
Alerta por Zonda: esperan fuertes ráfagas y aumento repentino de la temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para distintos sectores de San Juan. El fenómeno se presentará entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, con fuertes ráfagas, aumento repentino de la temperatura y una importante reducción de la humedad.