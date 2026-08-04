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Alerta por Zonda: esperan fuertes ráfagas y aumento repentino de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para distintos sectores de San Juan. El fenómeno se presentará entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, con fuertes ráfagas, aumento repentino de la temperatura y una importante reducción de la humedad.

El viento Zonda volverá a hacerse sentir en San Juan y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para distintas zonas de la provincia, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Según el organismo, el fenómeno se presentará en dos períodos consecutivos: durante la noche del miércoles 5 de agosto y la mañana del jueves 6, por lo que pidió extremar las precauciones ante las condiciones previstas.

Las áreas alcanzadas por la advertencia son la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos Ullum y Zonda. Para el jueves también se incorporó la zona baja de Jáchal dentro del área bajo alerta.

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El SMN indicó que el viento soplará con velocidades de entre 30 y 45 km/h, aunque las ráfagas más intensas podrían superar los 70 km/h.

Además de la intensidad del viento, el Zonda puede provocar una brusca suba de la temperatura, muy baja humedad relativa y reducción de la visibilidad por el levantamiento de polvo, condiciones que pueden afectar tanto la circulación como las actividades al aire libre.

La advertencia cobra especial relevancia luego de lo ocurrido el viernes pasado, cuando la intensidad del fenómeno llevó a las autoridades provinciales a suspender las clases desde el turno tarde como medida preventiva.

Ante este nuevo episodio, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas, circular con precaución en rutas y caminos con baja visibilidad y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre la evolución del fenómeno.

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