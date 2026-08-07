Los estudiantes sanjuaninos que quieran acceder a las Becas Progresar 2026 ya tienen las fechas para realizar la inscripción a la segunda convocatoria del año. El trámite será online y gratuito, aunque el Ministerio de Educación habilitará espacios presenciales para quienes necesiten asesoramiento.
Progresar 2026: ya hay fechas de inscripción y puntos de ayuda para estudiantes sanjuaninos
El Ministerio de Educación anunció la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026. Las fechas varían según la línea y habrá puntos de atención gratuitos para quienes necesiten ayuda para completar el trámite.