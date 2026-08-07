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Progresar 2026: ya hay fechas de inscripción y puntos de ayuda para estudiantes sanjuaninos

El Ministerio de Educación anunció la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026. Las fechas varían según la línea y habrá puntos de atención gratuitos para quienes necesiten ayuda para completar el trámite.

Los estudiantes sanjuaninos que quieran acceder a las Becas Progresar 2026 ya tienen las fechas para realizar la inscripción a la segunda convocatoria del año. El trámite será online y gratuito, aunque el Ministerio de Educación habilitará espacios presenciales para quienes necesiten asesoramiento.

El cronograma establece diferentes períodos según la línea de beca:

  • Progresar Obligatorio: del 10 de agosto al 4 de septiembre.
  • Progresar Superior y Enfermería: del 18 de agosto al 11 de septiembre.
  • Progresar Trabajo: contará con atención y asesoramiento en el Centro Tecnológico.

Desde Educación remarcaron que nadie está autorizado a cobrar por realizar la inscripción y recomendaron utilizar únicamente los canales oficiales.

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Quienes tengan dificultades para completar el trámite podrán acercarse, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30, a distintos puntos habilitados. En el Centro Cívico, Isla Norte, Planta Baja, habrá asesoramiento para Progresar Obligatorio, Progresar Superior y consultas relacionadas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En tanto, el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación, ubicado en Las Heras y Alberdi, brindará asistencia para Progresar Trabajo, Superior y Enfermería desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre.

Para recibir atención será necesario concurrir con un dispositivo personal con acceso a internet.

Un requisito clave: Mi Argentina

Para completar la postulación es indispensable contar con la aplicación Mi Argentina. Quienes necesiten crear una cuenta o recuperar su contraseña podrán recibir asistencia en el Punto Digital del Museo de la Historia Urbana, ubicado sobre calle 25 de Mayo, antes de Urquiza.

Además, el Ministerio habilitó el correo [email protected] para consultas y reclamos. En el mensaje se deberá indicar la línea de beca, el DNI y el motivo de la consulta.

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