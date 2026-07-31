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La UNSJ suspendió sus activiades para este viernes por el alerta de viento Zonda

La medida fue informada por la casa de altos estudios y alcanza tanto a las actividades académicas como administrativas que se desarrollan en los establecimientos preuniversitarios y universitarios.

Ante la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de la Dirección de Protección Civil de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan, decidió suspender las actividades presenciales en sus institutos preuniversitarios y univeristarios durante los turnos tarde y vespertino de este viernes 31 de julio.

La medida fue informada por la casa de altos estudios y alcanza tanto a las actividades académicas como administrativas.

No obstante, desde la universidad aclararon que las clases continuarán bajo la modalidad no presencial, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica mientras se mantienen las recomendaciones preventivas ante las condiciones meteorológicas adversas.

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La decisión responde al pronóstico de condiciones climáticas desfavorables emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y a las recomendaciones de la Dirección de Protección Civil de la Provincia, que instó a extremar las medidas de precaución para resguardar la seguridad de la comunidad educativa.

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