Ante la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de la Dirección de Protección Civil de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan, decidió suspender las actividades presenciales en sus institutos preuniversitarios y univeristarios durante los turnos tarde y vespertino de este viernes 31 de julio.
La UNSJ suspendió sus activiades para este viernes por el alerta de viento Zonda
La medida fue informada por la casa de altos estudios y alcanza tanto a las actividades académicas como administrativas que se desarrollan en los establecimientos preuniversitarios y universitarios.