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Incendio en un edificio lindero al de CFK: dos adultos mayores fueron hospitalizados

El fuego se desató en el tercer piso de una torre de ocho plantas ubicada sobre la calle San José al 1100. Los vecinos se autoevacuaron y el SAME informó el traslado de dos personas afectadas por la inhalación de humo.

Un importante operativo de emergencia se desplegó este viernes en el barrio porteño de Constitución, luego de que un incendio se desatara en el tercer piso de un edificio ubicado sobre San José al 1100, entre Humberto Primo y avenida San Juan.

El inmueble tiene ocho plantas y es lindero al edificio donde cumple prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, el fuego quedó contenido en el edificio afectado y, según informaron los equipos de emergencia, no se registraron daños en la propiedad vecina.

Las llamas comenzaron durante la tarde y generaron una importante columna de humo negro que podía observarse desde distintos puntos de la zona. El fuego llegó a destruir por completo el departamento donde se inició el foco.

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En medio del operativo, dos adultos mayores, una mujer de 80 años y un hombre de 82, fueron rescatados por los bomberos. Ambos habían inhalado humo y fueron trasladados al Hospital Penna para recibir atención médica.

Además, una mujer de 57 años debió ser asistida en el lugar por una crisis nerviosa. Una mascota de uno de los residentes, en tanto, murió al no poder escapar del sector afectado por las llamas. Los bomberos lograron controlar el incendio en menos de una hora y evacuaron a unas 30 personas del edificio. En el lugar trabajaron numerosas dotaciones y alrededor de 20 móviles del SAME.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que la rápida intervención permitió controlar la situación y confirmó que los dos adultos mayores fueron asistidos por inhalación de humo. También señaló que el departamento afectado sufrió daños totales.

El fuego provocó además la caída de parte de una reja perimetral y el estallido de vidrios del balcón. Una vez controladas las llamas, los bomberos realizaron una segunda revisión, piso por piso, para verificar que no quedaran personas en el interior.

El edificio de Cristina no fue afectado

La cercanía con el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, generó especial atención durante el operativo. Sin embargo, el edificio lindero no sufrió daños ni debió ser evacuado.

La expresidenta permanece allí bajo monitoreo electrónico y con restricciones de movimiento establecidas por la Justicia en el marco de la condena por la causa Vialidad. Por el momento, las autoridades trabajan para determinar cómo se inició el incendio en el departamento del tercer piso.

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