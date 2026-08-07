Incendio en un edificio lindero al de CFK: dos adultos mayores fueron hospitalizados

En medio del operativo, dos adultos mayores, una mujer de 80 años y un hombre de 82, fueron rescatados por los bomberos. Ambos habían inhalado humo y fueron trasladados al Hospital Penna para recibir atención médica.

Además, una mujer de 57 años debió ser asistida en el lugar por una crisis nerviosa. Una mascota de uno de los residentes, en tanto, murió al no poder escapar del sector afectado por las llamas. Los bomberos lograron controlar el incendio en menos de una hora y evacuaron a unas 30 personas del edificio. En el lugar trabajaron numerosas dotaciones y alrededor de 20 móviles del SAME.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que la rápida intervención permitió controlar la situación y confirmó que los dos adultos mayores fueron asistidos por inhalación de humo. También señaló que el departamento afectado sufrió daños totales.

El fuego provocó además la caída de parte de una reja perimetral y el estallido de vidrios del balcón. Una vez controladas las llamas, los bomberos realizaron una segunda revisión, piso por piso, para verificar que no quedaran personas en el interior.

El edificio de Cristina no fue afectado

La cercanía con el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, generó especial atención durante el operativo. Sin embargo, el edificio lindero no sufrió daños ni debió ser evacuado.

La expresidenta permanece allí bajo monitoreo electrónico y con restricciones de movimiento establecidas por la Justicia en el marco de la condena por la causa Vialidad. Por el momento, las autoridades trabajan para determinar cómo se inició el incendio en el departamento del tercer piso.