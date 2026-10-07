Superclásico confirmado: Boca y River ya tienen fecha y horario en La Bombonera

BOCALa programación deja así a los dos grandes con compromisos de peso antes de enfrentarse entre sí. El Superclásico formará parte de la fecha 15 y podría tener incidencia directa tanto en la definición de la tabla anual como en el ordenamiento previo a la etapa eliminatoria del Clausura.

Un antecedente reciente favorable a Boca

El último enfrentamiento entre ambos se disputó en abril de este año en el Monumental y terminó con triunfo de Boca. Leandro Paredes marcó de penal el gol que definió aquel partido y extendió una racha positiva del Xeneize ante su clásico rival.

Ese antecedente también suma contexto para el próximo cruce, que se jugará en territorio azul y oro. La Bombonera volverá a recibir un Superclásico en una instancia sensible del calendario, con ambos planteles ya cerca del cierre de la fase regular.

La fecha 15 comenzará el viernes 30 de octubre y tendrá varios encuentros importantes. Ese día jugarán Estudiantes de Río Cuarto ante Gimnasia, Huracán frente a Tigre, Sarmiento contra Rosario Central y Racing ante Aldosivi. El sábado 31 será el turno, entre otros, de Defensa y Justicia-Independiente, Vélez-San Lorenzo y Estudiantes-Instituto.

El domingo 1° de noviembre tendrá como plato principal a Boca-River desde las 15. Más tarde se disputarán Newell’s-Unión, Belgrano-Barracas Central y Lanús-Gimnasia de Mendoza. La jornada continuará el lunes 2 con Platense-Central Córdoba, Atlético Tucumán-Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia-Banfield.

La Liga Profesional, en cambio, decidió no oficializar todavía la programación de la fecha 16. La intención es esperar a conocer qué equipos llegarán con posibilidades de clasificación a los playoffs para acomodar horarios y evitar ventajas deportivas en la última jornada.

Además de la lucha por ingresar a la fase eliminatoria, la tabla anual tendrá un peso especial. Boca aparece entre los equipos con aspiraciones a terminar en lo más alto, mientras que River también mantiene objetivos ligados a la Copa Libertadores.

El 1° de noviembre quedó así marcado como una de las fechas centrales del cierre del Clausura. Con la temporada entrando en su etapa decisiva, Boca y River volverán a cruzarse con puntos importantes en juego y con un escenario que promete tener impacto más allá del resultado del clásico.