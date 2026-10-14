River empató con Sarmiento y se complica para clasificar a los playoffs

El Millonario estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Sebastián Driussi que dio en el travesaño. Ángel Correa también tuvo una oportunidad en un mano a mano, pero no consiguió superar al arquero rival.

View this post on Instagram

En el segundo tiempo, River ganó presencia ofensiva con las intervenciones de Thiago Almada y Correa, además de las proyecciones de Gonzalo Montiel. El lateral llegó a convertir el empate en una primera oportunidad, pero el árbitro Sebastián Zunino anuló el gol tras revisar la jugada en el VAR por una mano previa de Fausto Vera.

La decisión generó reclamos de los jugadores de River, aunque el equipo no perdió el impulso. Minutos después, Montiel tuvo revancha: recibió una asistencia de Almada y definió ante la salida del arquero para establecer el 1-1 definitivo.

View this post on Instagram

El empate dejó sensaciones diferentes para ambos equipos. River continúa fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y se mantiene en zona de acceso a la Copa Sudamericana 2027 a través de la Tabla Anual. Sarmiento, en tanto, sumó un punto que lo ubicó cuarto en la Zona B, con 20 unidades, a dos de los líderes Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors.

En la próxima fecha, River visitará a Belgrano este domingo desde las 20:15. Sarmiento, por su parte, recibirá a Barracas Central el lunes a las 19.