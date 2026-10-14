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River empató con Sarmiento y se complica para clasificar a los playoffs

River empató 1-1 ante Sarmiento por el Torneo Clausura 2026. Tras un gol anulado por el VAR, Gonzalo Montiel marcó la igualdad definitiva en Junín.

River Plate empató 1-1 ante Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín, en el encuentro pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

El equipo de Leonardo Ponzio reaccionó en el complemento, aunque no pudo llevarse los tres puntos en un partido que tuvo una intervención decisiva del VAR.https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2110496342481195031/video/1

El local golpeó primero a los 14 minutos. Después de una acción por la derecha, Julián Contrera apareció en el área y conectó el centro para poner el 1-0. Sarmiento aprovechó su oportunidad y sostuvo la ventaja durante el primer tiempo, pese a que River también generó situaciones claras.

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El Millonario estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Sebastián Driussi que dio en el travesaño. Ángel Correa también tuvo una oportunidad en un mano a mano, pero no consiguió superar al arquero rival.

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En el segundo tiempo, River ganó presencia ofensiva con las intervenciones de Thiago Almada y Correa, además de las proyecciones de Gonzalo Montiel. El lateral llegó a convertir el empate en una primera oportunidad, pero el árbitro Sebastián Zunino anuló el gol tras revisar la jugada en el VAR por una mano previa de Fausto Vera.

La decisión generó reclamos de los jugadores de River, aunque el equipo no perdió el impulso. Minutos después, Montiel tuvo revancha: recibió una asistencia de Almada y definió ante la salida del arquero para establecer el 1-1 definitivo.

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El empate dejó sensaciones diferentes para ambos equipos. River continúa fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y se mantiene en zona de acceso a la Copa Sudamericana 2027 a través de la Tabla Anual. Sarmiento, en tanto, sumó un punto que lo ubicó cuarto en la Zona B, con 20 unidades, a dos de los líderes Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors.

En la próxima fecha, River visitará a Belgrano este domingo desde las 20:15. Sarmiento, por su parte, recibirá a Barracas Central el lunes a las 19.

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