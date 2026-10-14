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En el final, River se lo empató a Sarmiento

Con un gol de Julián Contrera, el Verde le gana bien al Millonario en Junín. El equipo de Ponzio pudo empatarlo con gol de Montiel, que fue anulado. Diez minutos después. Cachete se tomó revancha y lo empató

Cuando River parecía acomodarse en el partido y empezaba a mostrar una mejor versión, Sarmiento sorprendió con un ataque directo y pegó primero. Junior Marabel envió un preciso centro para Julián Contrera, que apareció por el medio y empujó la pelota para marcar el 1-0 del equipo dirigido por Facundo Sava.

Sarmiento y River se enfrentan en el estadio Eva Perón de Junín, en un partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

El cruce, que había sido postergado en su momento debido a la convocatoria de futbolistas del conjunto de Núñez para la fecha FIFA en la que participaron de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, resulta de vital importancia para ambos: el choque define qué equipo logra afianzarse en la recta final del campeonato y cuál se complica de cara a los playoffs.

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River llega a este encuentro con la obligación de ganar, después del último triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, que condenó a dicho equipo a descender a la Primera Nacional. El equipo de Leonardo Ponzio marcha noveno en la Zona B, con 16 puntos y por ahora fuera de los playoffs (el último en clasificar es Independitente Rivadavia con 18).

En cuanto a la tabla anual, River acumula 45 puntos y, por ahora, entrando a la Copa Sudamericana. El ultimo equipo en entrar a la Libertadores es Argentinos, con 51 unidades.

Por el lado de Sarmiento, viene de ganarle 3 a 1 a Aldosivi en condición de visitante. Marcha cuarto en la zona B, con 19 puntos aunque en la anual está lejos de los puestos de Sudamericana (38 puntos).

El encuentro contará con público visitante, ya que unos 4500 hinchas de River estarán presentes en las tribunas del "Eva Perón". Por otro lado, el partido completará la jornada 11 del Torneo Clausura, ya que el elenco de Núñez había pedido postergar el partido en medio de la fecha FIFA por los jugadores convocados.

Probables formaciones:

Sarmiento: Thyago Ayala, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Santiago Salle, Lucas Suarez, Julián Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Elian Giménez, Junior Marabel, Jhon Renteria. DT: Facundo Sava.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

• Árbitro: Pablo Dóvalo

• VAR: Silvio Trucco

• Hora de inicio: 19:00

• TV: TNT Sports y DSports

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