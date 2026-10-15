"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Argentina

Argentina eliminó a Italia y pasó a la semifinal del Mundial

Argentina derrotó 4 a 1 a Italia y pasó a las semifinales del Mundial de hockey sobre patines que se juega en Paraguay en el marco de los World Skate Games.

La Selección argentina masculina de hockey sobre patines derrotó 4 a 1 a Italia en un duro partido y sacó pasaje a la semifinal del Mundial que se juega en Asunción, Paraguay, en el marco de los World Skate Games 2026.

Hace una semana Argentina le había ganado 3 a 2 a Italia en el último amistoso que jugaron en San Juan. El cruce de cuartos no iba a ser sencillo y así quedó reflejado en la pista paraguaya.

La primera mitad fue complicada, sobre todo en los primeros minutos, y la Albiceleste tuvo al arquero Constantino Acevedo como hombre clave para mantener el cero. Con el correr de los minutos Argentina se acomodó y comenzó a generar jugadas de peligro sobre el arco de los italianos. La paridad se rompió a falta de poco más de 3 minutos para el final con un bombazo de Gonzalo Romero desde mitad de cancha.

Te puede interesar...

En el complemento el desarrollo continuó siendo muy parejo y los goles llegaron a falta de 10 minutos cuando Italia jugaba con uno menos. Gonzalo Romero puso el 2-0, pero los europeos descontaron a través de Andrea Malagoli. La Albiceleste volvió a pegar antes que Italia cumpla el castigo y Facundo Navarro puso el 3-1. La seguidilla de goles llegó con Lucas Martínez ponga el cuarto y la tranquilidad para los dirigidos por José Luis Páez. Todo ocurrió en menos de dos minutos.

Argentina manejó los tiempos con la ventaja conseguida y sólo volvió a sufrir cuando se quedó con uno menos. Allí ganó otra vez protagonismo Acevedo que se hizo enorme en el arco para evitar el descuento de la Azzurra y sellar el 4 a 1.

Ahora Argentina deberá esperar para conocer a su rival de la semi. Será el vencedor del duelo que animarán España y Chile. El partido por un lugar en la final fue programado para las 20 del viernes, pero podría cambiar como ocurrió con el cruce de cuartos.

Temas

Te puede interesar