Argentina eliminó a Italia y pasó a la semifinal del Mundial

En el complemento el desarrollo continuó siendo muy parejo y los goles llegaron a falta de 10 minutos cuando Italia jugaba con uno menos. Gonzalo Romero puso el 2-0, pero los europeos descontaron a través de Andrea Malagoli. La Albiceleste volvió a pegar antes que Italia cumpla el castigo y Facundo Navarro puso el 3-1. La seguidilla de goles llegó con Lucas Martínez ponga el cuarto y la tranquilidad para los dirigidos por José Luis Páez. Todo ocurrió en menos de dos minutos.

Argentina manejó los tiempos con la ventaja conseguida y sólo volvió a sufrir cuando se quedó con uno menos. Allí ganó otra vez protagonismo Acevedo que se hizo enorme en el arco para evitar el descuento de la Azzurra y sellar el 4 a 1.

Ahora Argentina deberá esperar para conocer a su rival de la semi. Será el vencedor del duelo que animarán España y Chile. El partido por un lugar en la final fue programado para las 20 del viernes, pero podría cambiar como ocurrió con el cruce de cuartos.