"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > River

River venció a Estudiantes de Río Cuarto y mantiene la ilusión en el torneo

Con un gol tempranero de Marcos Acuña, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha del Torneo Clausura.

River Plate se reencontró con la victoria en el Estadio Monumental al superar por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el marco del Torneo Clausura. El equipo conducido por Leonardo Ponzio sumó tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de meterse en la fase final del certamen, en un encuentro donde la efectividad inicial le alcanzó para marcar la diferencia.

El único tanto del compromiso llegó rápido sobre los 5 minutos del primer tiempo. Tras una maniobra por la banda derecha, Ángel Correa envió un centro bajo y pasado que encontró la entrada del lateral Marcos Acuña por el segundo palo, definiendo con precisión para poner el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

A pesar de ponerse en ventaja tempranamente, el conjunto de Núñez no logró certificar la goleada y atravesó tramos de incertidumbre en el complemento, aunque logró sostener el resultado gracias al orden defensivo encabezado por Nicolás Otamendi. Con este resultado, el Millonario alcanzó los 16 puntos en el Grupo B —debiendo aún un encuentro postergado— y se ubica a tiro del octavo lugar ocupado por Barracas Central.

Te puede interesar...

La otra cara de la noche la vivió Estudiantes de Río Cuarto. La derrota decretó de manera matemática el descenso del elenco cordobés, que tras sumar solo seis unidades en el torneo perdió la categoría y disputará la Primera Nacional la próxima temporada, cerrando su participación en el certamen superior en las fechas restantes.

Temas

Te puede interesar