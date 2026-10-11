River venció a Estudiantes de Río Cuarto y mantiene la ilusión en el torneo

El único tanto del compromiso llegó rápido sobre los 5 minutos del primer tiempo. Tras una maniobra por la banda derecha, Ángel Correa envió un centro bajo y pasado que encontró la entrada del lateral Marcos Acuña por el segundo palo, definiendo con precisión para poner el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

A pesar de ponerse en ventaja tempranamente, el conjunto de Núñez no logró certificar la goleada y atravesó tramos de incertidumbre en el complemento, aunque logró sostener el resultado gracias al orden defensivo encabezado por Nicolás Otamendi. Con este resultado, el Millonario alcanzó los 16 puntos en el Grupo B —debiendo aún un encuentro postergado— y se ubica a tiro del octavo lugar ocupado por Barracas Central.