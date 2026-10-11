River Plate se reencontró con la victoria en el Estadio Monumental al superar por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el marco del Torneo Clausura. El equipo conducido por Leonardo Ponzio sumó tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de meterse en la fase final del certamen, en un encuentro donde la efectividad inicial le alcanzó para marcar la diferencia.
River venció a Estudiantes de Río Cuarto y mantiene la ilusión en el torneo
Con un gol tempranero de Marcos Acuña, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio derrotó 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha del Torneo Clausura.