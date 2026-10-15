Desamparados goleó a Unión y habrá revancha en los cuartos de final

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Sin embargo, Desamparados reaccionó antes del descanso con Omar Benavídez, quien regresó a la titularidad después de más de 50 días afuera por una lesión y marcó el empate con una gran definición.

En el complemento, Matías Gómez dio vuelta el resultado de cabeza tras un centro desde la izquierda. Sobre el cierre, Daniel Castro aprovechó un contragolpe para sellar el 3-1 definitivo.

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Con la tabla definida, Desamparados terminó primero y Unión quedó octavo, por lo que volverán a cruzarse en la próxima instancia. El partido se jugará el miércoles, desde las 16.30, en cancha del Víbora.

El equipo de Puyuta contará con ventaja deportiva: si el encuentro termina empatado, avanzará directamente a las semifinales.

Los otros cruces serán Alianza-Rivadavia, Minero-Trinidad y Marquesado-9 de Julio. Los cuartos se disputarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado durante la fase regular.