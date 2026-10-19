A cuánto cerró el dólar blue en San Juan este lunes

En el mercado nacional, el dólar blue se ubicó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, de acuerdo con los valores informados a las 16.55.

El dólar oficial registró una cotización de $1.487,64 para la compra y $1.541,09 para la venta. En el Banco Nación, en tanto, se ubicó en $1.490 y $1.540, respectivamente.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP cerró como referencia en $1.541,23, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.639,96. El dólar turista se ubicó en $2.002 y el dólar cripto, en $1.622.

El euro, por su parte, cotizó a $1.682,53 para la compra y $1.780,79 para la venta en el mercado informado.