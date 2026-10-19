"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > dólar blue

A cuánto cerró el dólar blue en San Juan este lunes

El dólar blue cerró este lunes en San Juan a $1.520 para la compra y $1.580 para la venta. Respecto del viernes, subió $5 en ambas puntas.

El dólar blue en San Juan cerró este lunes 19 de octubre a $1.520 para la compra y $1.580 para la venta.

La moneda estadounidense registró una suba de $5 tanto en la compra como en la venta respecto del cierre del viernes.

Al finalizar la semana pasada, el mercado informal sanjuanino había marcado valores de $1.515 para la compra y $1.575 para la venta. Con la actualización de este lunes, la diferencia entre ambas operaciones se mantuvo en $60.

Te puede interesar...

En el mercado nacional, el dólar blue se ubicó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, de acuerdo con los valores informados a las 16.55.

El dólar oficial registró una cotización de $1.487,64 para la compra y $1.541,09 para la venta. En el Banco Nación, en tanto, se ubicó en $1.490 y $1.540, respectivamente.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP cerró como referencia en $1.541,23, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.639,96. El dólar turista se ubicó en $2.002 y el dólar cripto, en $1.622.

El euro, por su parte, cotizó a $1.682,53 para la compra y $1.780,79 para la venta en el mercado informado.

Temas

Te puede interesar