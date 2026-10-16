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Llegarán nuevas variedades de uva de mesa a San Juan

Tras las reuniones en el Simposio de la Uva de Mesa en Murcia, las 5 empresas que cubren casi la totalidad de la uva de mesa del mundo empezarán a operar en San Juan.

En representación del gobernador Marcelo Orrego, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación participó del 11avo Simposio de la Uva de Mesa en Murcia (España). El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, estuvo presente en las distintas actividades que se realizaron en el marco de este evento, que es el más importante y más relevante en el mundo en materia de uva de mesa. En este marco, las gestiones que se llevaron adelante permitieron el arribo a San Juan de Sun World, Bloom Fresh, Grapa, ITUM grapes y Grape Evolution, cinco empresas internacionales que cubren casi la totalidad de la uva de mesa licenciada del mundo. Este logro permite dar un nuevo paso en línea con las acciones que se vienen impulsando desde el Gobierno de San Juan para la reconversión de la viticultura. Es importante resaltar que la uva es la tercera fruta más consumida en el mundo, debajo de la banana y la frutilla.

La participación de la Secretaría de Agricultura fue fundamental para darle continuidad a las gestiones que se habían puesto en marcha hace algunos meses en Chile. En el marco de un simposio realizado en el vecino país, funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación comenzaron los contactos con las empresas de genética. En España, luego de algunas reuniones, pudieron concretar el arribo a la provincia de estas cinco importantes empresas.

Este evento internacional también le brindó a la Secretaría de Agricultura la posibilidad de tener encuentros con proveedores de productos fitosanitarios, principalmente con empresas que elaboran productos para el tratamiento de Lobesia Botrana y de ceratitis. También pudieron tomar contacto con los encargados de las campañas fitosanitarias de Murcia, uno de los lugares donde se ha combatido fuertemente la Lobesia Botrana. En otra de las reuniones se encontraron con catedráticos de la Universidad de Elche, que es establecimiento educativo con una fuerte impronta agrícola, ya que de ahí egresa la mayor cantidad de ingenieros agrónomos que después trabajan en la zona de Murcia y Alicante, las principales zonas productoras de uva de mesa. Además, distintas empresas ofrecieron realizar visitas técnicas en campo, compartiendo sus experiencias y conocimientos con los presentes.

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Durante el 11avo Simposio de la Uva de Mesa más de 620 profesionales de empresas de genética y proveedores, provenientes de más de 30 países, expusieron los avances en distintas aristas vinculadas a la uva de mesa. Además, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) presentó las variedades que se están desarrollando en la Estación Experimental de Pocito. También estuvieron presentes miembros de la Cámara de Comercio Exterior y productores sanjuaninos.

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