Llegarán nuevas variedades de uva de mesa a San Juan

La participación de la Secretaría de Agricultura fue fundamental para darle continuidad a las gestiones que se habían puesto en marcha hace algunos meses en Chile. En el marco de un simposio realizado en el vecino país, funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación comenzaron los contactos con las empresas de genética. En España, luego de algunas reuniones, pudieron concretar el arribo a la provincia de estas cinco importantes empresas.

Este evento internacional también le brindó a la Secretaría de Agricultura la posibilidad de tener encuentros con proveedores de productos fitosanitarios, principalmente con empresas que elaboran productos para el tratamiento de Lobesia Botrana y de ceratitis. También pudieron tomar contacto con los encargados de las campañas fitosanitarias de Murcia, uno de los lugares donde se ha combatido fuertemente la Lobesia Botrana. En otra de las reuniones se encontraron con catedráticos de la Universidad de Elche, que es establecimiento educativo con una fuerte impronta agrícola, ya que de ahí egresa la mayor cantidad de ingenieros agrónomos que después trabajan en la zona de Murcia y Alicante, las principales zonas productoras de uva de mesa. Además, distintas empresas ofrecieron realizar visitas técnicas en campo, compartiendo sus experiencias y conocimientos con los presentes.