En representación del gobernador Marcelo Orrego, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación participó del 11avo Simposio de la Uva de Mesa en Murcia (España). El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, estuvo presente en las distintas actividades que se realizaron en el marco de este evento, que es el más importante y más relevante en el mundo en materia de uva de mesa. En este marco, las gestiones que se llevaron adelante permitieron el arribo a San Juan de Sun World, Bloom Fresh, Grapa, ITUM grapes y Grape Evolution, cinco empresas internacionales que cubren casi la totalidad de la uva de mesa licenciada del mundo. Este logro permite dar un nuevo paso en línea con las acciones que se vienen impulsando desde el Gobierno de San Juan para la reconversión de la viticultura. Es importante resaltar que la uva es la tercera fruta más consumida en el mundo, debajo de la banana y la frutilla.
Llegarán nuevas variedades de uva de mesa a San Juan
Tras las reuniones en el Simposio de la Uva de Mesa en Murcia, las 5 empresas que cubren casi la totalidad de la uva de mesa del mundo empezarán a operar en San Juan.