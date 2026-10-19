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Video: robó en una tienda china, la dueña lo golpeó y terminó detenido

Un hombre de 40 años fue aprehendido en el microcentro de Capital luego de intentar robar en una tienda china de bazar y ser interceptado por la propietaria. El detenido fue identificado por fuentes policiales como Castro Bajinay.

Un hombre de 40 años fue aprehendido en el microcentro de Capital tras intentar sustraer mercadería de un bazar chino atendido por su dueña, quien advirtió la maniobra a través de las cámaras de seguridad, lo encaró en el ingreso y forcejeó con él para evitar el robo. El detenido fue identificado por fuentes policiales como Castro Bajinay.

El hecho se registró en el comercio "Regalos", ubicado sobre calle Mitre, entre Mendoza y General Acha. Según informaron las fuentes, la propietaria del local chino, Hong Yu, se encontraba en la línea de cajas cuando observó en los monitores de vigilancia a un cliente que guardaba disimuladamente varios productos exhibidos en las estanterías entre sus prendas de vestir.

Al percatarse de que el sujeto intentaba abandonar el establecimiento sin abonar, la comerciante se dirigió de inmediato a la puerta para interceptarlo y exigirle que mostrara lo que llevaba escondido. Ante el reclamo, el individuo sacó y exhibió un total de siete utensilios de cocina: 3 bowls de metal plateados medianos y 4 bowls de metal plateados grandes.

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En ese momento, la mujer enfrentó al sospechoso, le sujetó la mercadería y lo golpeó para impedir que se la llevara. Al verse acorralado y sin el botín, el sujeto emprendió una rápida huida a pie por calle Mitre con dirección hacia General Acha.

La secuencia continuó en la vía pública, donde personal del Cuerpo Especial de Vigilancia que realizaba patrullajes de prevención por la zona advirtió a un hombre corriendo de norte a sur, seguido por comerciantes y transeúntes que gritaban pidiendo ayuda e indicando que acababa de cometer un ilícito.

Tras una breve persecución a pie por las calles céntricas, los efectivos policiales lograron reducir y aprehender a Bajinay a pocos metros del lugar. Tras la detención, los uniformados se entrevistaron con la víctima y procedieron a entablar comunicación con la Base Acusatoria. El fiscal de turno dispuso dar inicio formal al procedimiento especial de flagrancia, imputándole el delito de hurto simple en grado de tentativa.

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