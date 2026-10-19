Un hombre de 40 años fue aprehendido en el microcentro de Capital tras intentar sustraer mercadería de un bazar chino atendido por su dueña, quien advirtió la maniobra a través de las cámaras de seguridad, lo encaró en el ingreso y forcejeó con él para evitar el robo. El detenido fue identificado por fuentes policiales como Castro Bajinay.
Video: robó en una tienda china, la dueña lo golpeó y terminó detenido
Un hombre de 40 años fue aprehendido en el microcentro de Capital luego de intentar robar en una tienda china de bazar y ser interceptado por la propietaria. El detenido fue identificado por fuentes policiales como Castro Bajinay.