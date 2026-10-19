Video: robó en una tienda china, la dueña lo golpeó y terminó detenido

En ese momento, la mujer enfrentó al sospechoso, le sujetó la mercadería y lo golpeó para impedir que se la llevara. Al verse acorralado y sin el botín, el sujeto emprendió una rápida huida a pie por calle Mitre con dirección hacia General Acha.

La secuencia continuó en la vía pública, donde personal del Cuerpo Especial de Vigilancia que realizaba patrullajes de prevención por la zona advirtió a un hombre corriendo de norte a sur, seguido por comerciantes y transeúntes que gritaban pidiendo ayuda e indicando que acababa de cometer un ilícito.

Tras una breve persecución a pie por las calles céntricas, los efectivos policiales lograron reducir y aprehender a Bajinay a pocos metros del lugar. Tras la detención, los uniformados se entrevistaron con la víctima y procedieron a entablar comunicación con la Base Acusatoria. El fiscal de turno dispuso dar inicio formal al procedimiento especial de flagrancia, imputándole el delito de hurto simple en grado de tentativa.