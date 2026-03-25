Normalizaron el servicio eléctrico en Rivadavia y Santa Lucía

Entre los sectores que ya normalizaron su situación se encuentra el Lote Hogar 36, en Santa Lucía, donde los residentes habían manifestado su malestar por la demora en la respuesta técnica. De igual manera, los barrios de Rivadavia que permanecían a oscuras desde las primeras horas del día reportaron el regreso de la energía tras una intensa jornada de reclamos ante las prestatarias.

Causas bajo investigación

A pesar del restablecimiento del suministro, hasta el momento no se han informado oficialmente los motivos técnicos que provocaron la caída del sistema.