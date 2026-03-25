Tras una mañana marcada por la falta de energía, los vecinos de Rivadavia y Santa Lucía comenzaron a recuperar el servicio eléctrico pasado el mediodía de este miércoles. El corte, que se originó tras el ingreso de un frente de viento con ráfagas de casi 60 km/h durante la madrugada, afectó a cientos de usuarios en ambos departamentos.
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Normalizaron el servicio eléctrico en Rivadavia y Santa Lucía
Luego de varias horas de interrupción y reiterados reclamos, la luz regresó a las zonas afectadas por las ráfagas de la madrugada.