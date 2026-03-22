Messi alcanzó los 71 goles de tiro libre en el triunfo del Inter Miami

El tanto del Diez sirvió para achicar distancias con respecto al récord de goles de tiro libre en la historia del fútbol: lleva 71 en su cuenta particular y se acercó al cuarto puesto del ranking.

La Pulga está a tan solo siete goles para igualar a Marcelinho Carioca, el número 1 en la lista, que cuenta con 78. El top podio lo completan otros dos brasileños: Roberto Dinamite con 75 y Juninho Pernambucano con 72.