Lionel Messi fue clave para que el Inter Miami remontara su partido contra New York City FC en la MLS. El astro rosarino hizo un gol de tiro libre en condición de visitante y el equipo de Javier Mascherano logró tres puntos importantes para dejar atrás la eliminación que sufrieron las Garzas entre semana en la Concachampions.
Messi alcanzó los 71 goles de tiro libre en el triunfo del Inter Miami
El Diez le anotó a New York City FC en la MLS y agigantó su marca personal que lo dejó al borde del podio histórico.