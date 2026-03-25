San Juan: el consumo de carne vacuna cayó a mínimos históricos

El mostrador refleja la crisis de manera directa. Los clientes ya no piden por peso, sino por monto fijo de dinero, lo que reduce drásticamente la cantidad de kilos que llevan a sus hogares. Ante los precios de la carne vacuna (que oscila entre $20.000 y $25.000 el kilo de bife), el cerdo se ha convertido en la opción principal, con valores que rondan entre los $7.000 y $9.000.

En cuanto a los cortes vacunos, la demanda se ha desplazado hacia las opciones más económicas:

Lo más vendido: Carne molida, osobuco y cortes comunes.

Cortes en falta: El lomo y la punta de espalda empiezan a escasear en algunas zonas debido a que, al no venderse el resto de la vaca, las carnicerías no reponen mercadería con la misma frecuencia.

Para Parra, el precio de la carne está actualmente "planchado" debido a la nula demanda, pero descartó cualquier tipo de baja en el futuro cercano. "La hacienda es escasa porque el productor, si no vende, no produce vaca. Es más probable que veamos una recomposición de sueldos —que también veo lejana— a que el precio de la carne baje", concluyó de forma tajante.