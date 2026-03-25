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San Juan: el consumo de carne vacuna cayó a mínimos históricos

En la provincia, la crisis ya provocó el cierre del 20% de las carnicerías y el kilo de bife de lomo ya roza los 17 dólares.

La estrepitosa caída en el poder adquisitivo transformó los hábitos de consumo de los sanjuaninos. Según explicó Sebastián Parra, el sector frigorífico enfrenta una de las crisis más profundas de su historia, con un consumo interanual que apenas alcanza los 44 kilos por persona, una cifra que no se registraba desde hace un siglo.

Uno de los datos más alarmantes que arrojó el empresario es la disparada de los precios en moneda extranjera. "Históricamente, un kilo de blanda especial costaba entre 6 y 7 dólares. Hoy, la conversión en San Juan nos da unos 17 dólares por kilo de bife", detalló Parra en radio Sarmiento, calificando la situación como "una locura".

Esta realidad ha impactado directamente en la rentabilidad de los comercios de barrio. Parra confirmó que, durante el último año, aproximadamente el 20% de las carnicerías en San Juan debieron cerrar sus puertas. "Bajar una media res hoy cuesta un millón de pesos. Muchas carnicerías no tienen ese circulante y, con la venta frenada, el negocio se vuelve insostenible", señaló.

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El mostrador refleja la crisis de manera directa. Los clientes ya no piden por peso, sino por monto fijo de dinero, lo que reduce drásticamente la cantidad de kilos que llevan a sus hogares. Ante los precios de la carne vacuna (que oscila entre $20.000 y $25.000 el kilo de bife), el cerdo se ha convertido en la opción principal, con valores que rondan entre los $7.000 y $9.000.

En cuanto a los cortes vacunos, la demanda se ha desplazado hacia las opciones más económicas:

  • Lo más vendido: Carne molida, osobuco y cortes comunes.

  • Cortes en falta: El lomo y la punta de espalda empiezan a escasear en algunas zonas debido a que, al no venderse el resto de la vaca, las carnicerías no reponen mercadería con la misma frecuencia.

Para Parra, el precio de la carne está actualmente "planchado" debido a la nula demanda, pero descartó cualquier tipo de baja en el futuro cercano. "La hacienda es escasa porque el productor, si no vende, no produce vaca. Es más probable que veamos una recomposición de sueldos —que también veo lejana— a que el precio de la carne baje", concluyó de forma tajante.

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