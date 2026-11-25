Antes de ese compromiso, Los Cóndores abrirán su participación este jueves, a las 11, frente a River Plate. El conjunto de Núñez ocupa el tercer puesto, con 11 puntos, por lo que será otro rival directo entre los equipos mejor ubicados de la clasificación.

UPCN cerrará el Tour 3 el domingo, también a las 11, cuando se mida con Waiwen Vóley Club, de Chubut, que comparte la cuarta posición con River, también con 11 unidades.

Los sanjuaninos llegan a Rosario después de un comienzo de temporada sólido. Ganaron sus seis encuentros anteriores, frente a Ferro, San Lorenzo, Sonder, Vélez, Boca y Monteros. En ese recorrido, consiguieron cinco victorias en sets corridos y debieron exigirse al máximo ante el conjunto tucumano, al que superaron en tie-break durante el Tour 2.

La programación en Rosario representa, así, una prueba importante para el equipo dirigido por Fabián Armoa, que buscará sostener su lugar en lo más alto ante tres de los principales protagonistas del campeonato.

Los tres partidos de UPCN podrán seguirse en vivo por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV.

AGENDA DE UPCN - TOUR 3

* Jueves 26 de noviembre 11:00 UPCN vs. River Plate.

* Viernes 27 de noviembre 21:00 UPCN vs. Ciudad Vóley.

* Domingo 29 de noviembre 11:00 UPCN vs. Waiwen Vóley Club.

TABLA DE POSICIONES

POS. EQUIPO PTS PG PP

1 UPCN 17 6 0

2 Ciudad 15 6 0

3 River 11 4 2

4 Waiwen 11 3 3

5 Boca Jrs 8 3 3

6 Sonder 7 2 4

7 Monteros 7 1 5

8 Vélez 6 2 4

9 Ferro 4 2 4

10 San Lorenzo 4 1 5