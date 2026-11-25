La división Máster +40 estará integrada por dos zonas: en la A competirán Bernardino Rivadavia, Glober Azul, Casa D'Italia y Alas Argentinas; mientras que en la B lo harán Glober, Albiverde, Santa Lucía Máster y Caranchos Mendoza.

En Intermedia Libre también habrá dos zonas. La A estará conformada por Granate Hispano, Glober, Everton, Valenciano y Olimpia; mientras que la B tendrá a Syrah Inter, Escombro, Blindar, Sporting del Norte y Sarmiento de Albardón.

La organización estará a cargo de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, con fiscalización de la Confederación Argentina de Patinaje y el auspicio principal del Gobierno de San Juan. A través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la provincia acompaña la realización de este encuentro internacional que fortalece la presencia sanjuanina como referente del hockey sobre patines y promueve el desarrollo de la disciplina en todas sus generaciones.