San Juan volverá a ser escenario de una competencia internacional de hockey sobre patines con la realización de la quinta edición del Mundial Máster 2026. El torneo se desarrollará del jueves 26 al domingo 29 de noviembre, de 10 a 22 horas, y contará con la participación de aproximadamente 30 equipos de Argentina, Brasil, Chile, Alemania, Colombia e India.
San Juan será sede del Mundial Máster de hockey sobre patines
Del jueves 26 al domingo 29 de noviembre 2026, la provincia recibirá a cerca de 30 equipos nacionales e internacionales, con representantes de seis países.