Rugby M17: San Juan recibe a Chile con la obligación de ganar

Chile también llegará con la necesidad de recuperarse. En su estreno perdió 35-26 frente a Mar del Plata, por lo que ambos seleccionados buscarán su primera victoria. Para este compromiso, Puigdengolas convocó a jugadores de distintos clubes de la provincia.

Por Universitario Rugby estarán Francisco Alonso, Santiago Fernández, Felipe Torres, Juan Cruz Funes, Bautista Varando, Juan Cruz Obredor, Mateo Miadosqui, León Carrizo, Nicolás Romano y Bruno Muñoz.

El plantel también cuenta con Santino Ruiz y Samir Jofré, de Jockey Club; Santiago Ávila, José Scadding, Joaquín Marino, Bautista Echegaray y Bautista Russo, de San Juan Rugby; Santiago Toloza y León Castro, de Huazihul; y Martino Lardone, Bruno Ramos y Mateo Oropel, de Alfiles.

Completa la convocatoria Rocco Torraga, jugador de Marista de Mendoza.

El staff técnico se completa con Alfredo Bettio como coach, Gabriel Pizarro como director de Centro, Pablo Scadding como preparador físico, Matías Estrada como médico, Javier Caló como kinesiólogo, Alejandro Tesei como responsable de Selección, Francisco Pérez Rama como colaborador-asistente y Claudia Luján como manager.

La zona y lo que viene

En los otros partidos de la Zona Ascenso, Austral perdió 26-21 ante Alto Valle, mientras que Entrerriana y Nordeste igualaron 33-33. Este fin de semana, además del cruce entre la Sanjuanina y Chile, se enfrentarán Alto Valle con Entrerriana, Nordeste con Austral y Chile con Oeste de Buenos Aires.

Para San Juan, la próxima oportunidad será el 17 de octubre, cuando reciba a Mar del Plata. Las semifinales y finales están previstas entre el 11 y el 15 de noviembre en Tucumán.

Por eso, el duelo ante Chile será importante para el seleccionado provincial: después de la derrota en Azul, la Sanjuanina necesita hacerse fuerte en casa y volver a meterse en la pelea.