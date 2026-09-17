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Rugby M17: San Juan recibe a Chile con la obligación de ganar

El seleccionado sanjuanino recibe este sábado a Chile por la segunda fecha de la Zona Ascenso. Los dirigidos por Renato Puigdengolas necesitan ganar para mantenerse con chances de avanzar en el Campeonato Argentino.

La Sanjuanina M17 tendrá este sábado una nueva oportunidad para recuperarse en el Campeonato Argentino de rugby masculino. Desde las 16, el seleccionado provincial recibirá a Chile en la cancha de San Juan Rugby Club, en Santa Lucía, por la segunda fecha de la Zona Ascenso.

El encuentro será dirigido por Francisco Nanclares y aparece como una parada importante para el equipo conducido por el head coach Renato Puigdengolas, que necesita una victoria para mantener sus aspiraciones en el certamen.

El debut no fue el esperado. El pasado 22 de agosto, la Sanjuanina cayó 21-17 ante Oeste de Buenos Aires, en un partido disputado en la ciudad de Azul. Ahora tendrá la posibilidad de hacerse fuerte como local y sumar sus primeros puntos en el torneo.

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Chile también llegará con la necesidad de recuperarse. En su estreno perdió 35-26 frente a Mar del Plata, por lo que ambos seleccionados buscarán su primera victoria. Para este compromiso, Puigdengolas convocó a jugadores de distintos clubes de la provincia.

Por Universitario Rugby estarán Francisco Alonso, Santiago Fernández, Felipe Torres, Juan Cruz Funes, Bautista Varando, Juan Cruz Obredor, Mateo Miadosqui, León Carrizo, Nicolás Romano y Bruno Muñoz.

El plantel también cuenta con Santino Ruiz y Samir Jofré, de Jockey Club; Santiago Ávila, José Scadding, Joaquín Marino, Bautista Echegaray y Bautista Russo, de San Juan Rugby; Santiago Toloza y León Castro, de Huazihul; y Martino Lardone, Bruno Ramos y Mateo Oropel, de Alfiles.

Completa la convocatoria Rocco Torraga, jugador de Marista de Mendoza.

El staff técnico se completa con Alfredo Bettio como coach, Gabriel Pizarro como director de Centro, Pablo Scadding como preparador físico, Matías Estrada como médico, Javier Caló como kinesiólogo, Alejandro Tesei como responsable de Selección, Francisco Pérez Rama como colaborador-asistente y Claudia Luján como manager.

La zona y lo que viene

En los otros partidos de la Zona Ascenso, Austral perdió 26-21 ante Alto Valle, mientras que Entrerriana y Nordeste igualaron 33-33. Este fin de semana, además del cruce entre la Sanjuanina y Chile, se enfrentarán Alto Valle con Entrerriana, Nordeste con Austral y Chile con Oeste de Buenos Aires.

Para San Juan, la próxima oportunidad será el 17 de octubre, cuando reciba a Mar del Plata. Las semifinales y finales están previstas entre el 11 y el 15 de noviembre en Tucumán.

Por eso, el duelo ante Chile será importante para el seleccionado provincial: después de la derrota en Azul, la Sanjuanina necesita hacerse fuerte en casa y volver a meterse en la pelea.

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