El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras su retiro de la selección argentina

Si bien el mensaje de Messi sumó 3 millones de me gusta en sus primeros 30 minutos tras ser publicado y contabilizó casi 200 mil comentarios, la sorpresa estuvo en que Cristiano fue uno de los primeros en firmar ocho minutos después de subido el posteo al perfil oficial del rosarino, que suma más de 517 millones de seguidores.

No es la primera vez que hay un gesto de acercamiento público de Cristiano a Messi en el último tiempo, más allá de que ambos se encargaron a lo largo de los años de aclarar que la “rivalidad” deportiva solamente existía en la cancha y que tenían buena sintonía fuera del campo.

En agosto pasado, tras conocerse la noticia de la muerte de Jorge Messi, padre de Leo, CR7 le firmó: “Un abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

Más allá de los choques a nivel clubes, Messi y Ronaldo se enfrentaron sólo dos veces en el rango de selecciones: el primer fue con triunfo 2-1 de Argentina en febrero del 2011 en Suiza, con un gol de Leo y otro de Cristiano. El otro fue un amistoso en noviembre del 2014 tras el Mundial que organizó Brasil ese año y tuvo a Argentina como finalista. Aquel día, en el Old Trafford de Manchester (Inglaterra), Portugal se impuso 1-0 con un gol de Raphael Guerreiro en tiempo de descuento.