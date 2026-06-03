Mundial 2026: las selecciones con los planteles más valiosos

FUENTE: N/A
Dentro del Top 10 solamente aparecen dos países sudamericanos que cortan la racha europea: la selección argentina, que quedó en el octavo lugar, y la selección de Brasil, en el quinto puesto por detrás de Francia, España, Inglaterra, entre otros seleccionados.
El ranking de las 10 selecciones más valiosas del Mundial 2026
- Francia (1.460 millones de euros): El plantel galo lidera el mundo con futbolistas de elite como Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich) y los atacantes del PSG, Ousmane Dembélé y Desiré Doué.
- España (1.410 millones de euros): El vigente campeón de Europa respalda su cotización en la base juvenil del Barcelona compuesta por Lamine Yamal, Pedri y Pau Cubarsí, sumado al valor de Rodri (Manchester City).
- Inglaterra (1.400 millones de euros): Completa el podio por los valores de transferencia de Jude Bellingham (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal) y el goleador Harry Kane (Bayern Múnich).
- Portugal (1.130 millones de euros): Logra superar la barrera de los mil millones por el bloque del París Saint-Germain —Vitinha, João Neves y Nuno Mendes— junto a la vigencia de Cristiano Ronaldo.
- Alemania (1.010 millones de euros): El seleccionado germano fundamenta su valor en figuras de recambio como Florian Wirtz (Liverpool) y Jamal Musiala (Bayern Múnich), complementados por referentes como Manuel Neuer.
- Brasil (941 millones de euros): Se posiciona como la delegación sudamericana mejor cotizada a partir del peso de figuras de la talla de Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) y Neymar.
- Países Bajos (867 millones de euros): La estructura neerlandesa basa su valor en su columna vertebral de la Premier League inglesa, destacando a Ryan Gravenberch, Cody Gakpo y Virgil van Dijk.
- Argentina (739 millones de euros): El combinado nacional tiene a Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Enzo Fernández (Chelsea) y Lautaro Martínez (Inter de Milán) como sus futbolistas más cotizados.
- Bélgica (672 millones de euros): Logra mantenerse en el lote de vanguardia del ranking gracias al valor sostenido de sus futbolistas en el mercado europeo.
- Noruega (638 millones de euros): Cierra el selecto grupo de los diez planteles de mayor cotización financiera en la antesala de la cita máxima del fútbol internacional, con figuras de la talla de Erling Haaland y Martin Ødegaard.