Mundial 2026: las selecciones con los planteles más valiosos

El informe, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, expone una marcada hegemonía de las potencias de la UEFA, las cuales ocupan los primeros puestos del escalafón financiero debido al valor de reventa de sus figuras en las principales ligas del planeta.

La irrupción de estrellas juveniles con contratos a largo plazo en clubes europeos de élite es el factor determinante que explica la brecha económica respecto al resto de los competidores.