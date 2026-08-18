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San Juan coronó a sus nuevos campeones en el hockey sobre patines femenino

El Estadio Aldo Cantoni fue escenario de una jornada cargada de emoción con la disputa de las finales de las categorías Mamis e Intermedia del certamen nacional de hockey sobre patines femenino.

El Estadio Aldo Cantoni fue escenario de una jornada cargada de emoción con la disputa de las finales de las categorías Mamis e Intermedia del certamen nacional de hockey sobre patines femenino. Ambos encuentros tuvieron desenlaces vibrantes y permitieron conocer a los nuevos campeones de la competencia.

En la categoría Mamis, Gacelas de Entre Ríos y Huarpes de San Juan protagonizaron una final pareja que terminó igualada 2 a 2 durante el tiempo reglamentario. La definición se trasladó a los penales, donde el conjunto sanjuanino se impuso por 1 a 0 y logró quedarse con el título ante su público.

Por su parte, la final de Intermedia tuvo como protagonistas a dos equipos de la provincia: Hispano e Hispano Azul. En un encuentro disputado hasta el final, Hispano Azul consiguió la victoria por 2 a 1 y se consagró campeón.

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De esta manera, el certamen volvió a reunir en San Juan a equipos provenientes de distintos puntos del país y convirtió al mítico Estadio Aldo Cantoni en el escenario de una nueva competencia nacional de hockey sobre patines femenino.

La propuesta contó además con el acompañamiento del Gobierno de San Juan y permitió disfrutar de varias jornadas de competencia, consolidando a la provincia como una de las principales sedes del país para grandes eventos vinculados a esta disciplina.

Con las consagraciones de Huarpes en Mamis e Hispano Azul en Intermedia, el torneo cerró una nueva edición marcada por la participación, la emoción y el protagonismo del hockey femenino sobre patines.

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