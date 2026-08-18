El Estadio Aldo Cantoni fue escenario de una jornada cargada de emoción con la disputa de las finales de las categorías Mamis e Intermedia del certamen nacional de hockey sobre patines femenino. Ambos encuentros tuvieron desenlaces vibrantes y permitieron conocer a los nuevos campeones de la competencia.
San Juan coronó a sus nuevos campeones en el hockey sobre patines femenino
El Estadio Aldo Cantoni fue escenario de una jornada cargada de emoción con la disputa de las finales de las categorías Mamis e Intermedia del certamen nacional de hockey sobre patines femenino.