San Juan coronó a sus nuevos campeones en el hockey sobre patines femenino

En la categoría Mamis, Gacelas de Entre Ríos y Huarpes de San Juan protagonizaron una final pareja que terminó igualada 2 a 2 durante el tiempo reglamentario. La definición se trasladó a los penales, donde el conjunto sanjuanino se impuso por 1 a 0 y logró quedarse con el título ante su público.

Por su parte, la final de Intermedia tuvo como protagonistas a dos equipos de la provincia: Hispano e Hispano Azul. En un encuentro disputado hasta el final, Hispano Azul consiguió la victoria por 2 a 1 y se consagró campeón.