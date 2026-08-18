Jamal Musiala volvió a desplomarse en otro amistoso y encendió las alarmas en Bayern Múnich

View this post on Instagram

La preocupación aumenta porque la situación tiene un antecedente muy reciente. El sábado pasado, durante el amistoso contra el RB Leipzig, Musiala también había sufrido un episodio similar después de marcar un gol. En aquella oportunidad cayó al césped en el tramo final del encuentro y fue asistido por sus compañeros y el cuerpo médico.

El calor extremo que afectaba a Múnich había sido señalado entonces como una posible explicación, mientras que el director deportivo Max Eberl había transmitido tranquilidad al afirmar que el futbolista se encontraba bien.

La escena dejó en segundo plano el triunfo de Bayern Múnich y volvió a poner a Musiala en el centro de la atención, aunque esta vez por motivos muy distintos a los deportivos. El joven alemán había completado el lunes una sesión individual de entrenamiento sin inconvenientes y había mostrado señales positivas después del susto ante Leipzig. .