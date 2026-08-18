Jamal Musiala volvió a generar preocupación en Bayern Múnich. El futbolista alemán de 23 años se desplomó este martes durante el amistoso ante Heidenheim y tuvo que abandonar el campo, en una escena que rápidamente recordó al episodio que había protagonizado apenas tres días antes frente al RB Leipzig. El conjunto bávaro terminó imponiéndose por 4 a 2, pero el resultado quedó en segundo plano.
Jamal Musiala volvió a desplomarse en otro amistoso y encendió las alarmas en Bayern Múnich
El futbolista alemán protagonizó este martes un nuevo episodio preocupante durante un partido ante Heidenheim, apenas tres días después de haber sufrido una situación similar frente a Leipzig.