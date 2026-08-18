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Jamal Musiala volvió a desplomarse en otro amistoso y encendió las alarmas en Bayern Múnich

El futbolista alemán protagonizó este martes un nuevo episodio preocupante durante un partido ante Heidenheim, apenas tres días después de haber sufrido una situación similar frente a Leipzig.

Jamal Musiala volvió a generar preocupación en Bayern Múnich. El futbolista alemán de 23 años se desplomó este martes durante el amistoso ante Heidenheim y tuvo que abandonar el campo, en una escena que rápidamente recordó al episodio que había protagonizado apenas tres días antes frente al RB Leipzig. El conjunto bávaro terminó imponiéndose por 4 a 2, pero el resultado quedó en segundo plano.

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Musiala había ingresado durante el segundo tiempo por el marroquí Ismael Saibari en el minuto 61 y, apenas después, comenzó a perder estabilidad en el centro del campo y terminó en el suelo sin que mediara contacto con un rival. Sus compañeros reaccionaron inmediatamente y formaron un círculo a su alrededor mientras los médicos ingresaban para asistirlo.

Luego de recibir atención durante algunos instantes, el jugador logró incorporarse, aunque se mostró desorientado. Con la ayuda de un integrante del cuerpo técnico caminó hacia la línea de banda, pero después cambió de dirección y se dirigió directamente hacia los vestuarios. Musiala no volvió a participar del encuentro.

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La preocupación aumenta porque la situación tiene un antecedente muy reciente. El sábado pasado, durante el amistoso contra el RB Leipzig, Musiala también había sufrido un episodio similar después de marcar un gol. En aquella oportunidad cayó al césped en el tramo final del encuentro y fue asistido por sus compañeros y el cuerpo médico.

El calor extremo que afectaba a Múnich había sido señalado entonces como una posible explicación, mientras que el director deportivo Max Eberl había transmitido tranquilidad al afirmar que el futbolista se encontraba bien.

La escena dejó en segundo plano el triunfo de Bayern Múnich y volvió a poner a Musiala en el centro de la atención, aunque esta vez por motivos muy distintos a los deportivos. El joven alemán había completado el lunes una sesión individual de entrenamiento sin inconvenientes y había mostrado señales positivas después del susto ante Leipzig. .

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